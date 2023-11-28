الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

ليلة أوروبية بصحبة Barcelona vs Porto اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، ويستعد برشلونة لملاقة فريق بورتو البرتغالي من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال، خاصة أن برشلونة وبورتو يمتلكان نفس الرصيد من النقاط مما يصعب المهمة الليلة على كلًا منهما؛ لذا يتطلع عشاق كرة القدم إلى معرفة موعد مباراة برشلونة وبورتو اليوم وجميع القنوات الناقلة لها سواء المشفرة أو المفتوحة.

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها اليوم على ستاد، مونتجويك الأوليمبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة، الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة، الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة.

يبحث البارسا عن تحقيق الفوز على منافسه البرتغالي للابتعاد بقمة المجموعة، وتوسيع الفارق بينه وبين بورتو لكون كل منهما يمتلك في جعبته تسع نقاط ويتفوق البارسا بفارق الأهداف.

وتعتبر المواجهة ثأرية لممثل البرتغال لسابق خسارته أمام الفريق الإسباني العنيد في الذهاب بهدف دون رد، بجانب أن تاريخ مواجهات الفريقين يشهد تفوقا كاسحا لبطل إسبانيا وأحد أساطير القارة العجوز.

يملك برشلونة 9 نقاط مقابل 9 نقاط لفريق بورتو الضيف اليوم ومتصدر المجموعة بفارق الأهداف ثم 6 نقاط لفريق شاختار، وفى ذيل المجموعة بطل بلجيكا بلا رصيد.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة برشلونة ضد بورتو من حيث موعد المباراة بين برشلونة وبورتو والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بورتو وغيرها من تفاصيل ونتيجة مباراة برشلونة ضد شاختار.

موعد مباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، منافسه فريق بورتو البرتغالي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024، ويحتضن ملعب "مونتجويك" معقل البرسا أحداث مباراة برشلونة اليوم ضد بورتو.

بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو

وتحدد موعد مباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 9 نقاط، ويأتي فريق بورتو في المركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن يتفوق البرسا بفارق الأهداف كما أن لقاء الذهاب بين برشلونة وبورتو الذي أقيم على ملعب الفريق البرتغالي قد انتهى بفوز البرسا بنتيجة 1-0.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

يتساءل محبي البرسا عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، حيث أن قناة بين سبورت beIN SPORTS تنقل بث مباشر جميع مباريات دوري الأبطال، للجماهير المشتركين في خدماتها المدفوعة داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ لذلك نرصد لكم عبر الجدول الآتي، تردد قناة beIN SPORTS 3 بالإضافة إلى تردد أحد القنوات المفتوحة في أوروبا التي ستتيح مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو مباشر اليوم.

تردد beIN SPORTS 3 تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

تشكيل برشلونة ضد بورتو

يتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة فريق بورتو البرتغالي في دوري الأبطال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بينا. خط الدفاع: كانسيلو، رونالد أراوخو، بالدي، كوندي. خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، دي يونج، بيدري. خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل بورتو ضد برشلونة

يأتي تشكيل بورتو المتوقع، لمباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، فابيو كاردوسو، ديفيد كارمو، ويندل.

خط الوسط: روماريو بارو، ألان فاريلا، ستيفن أوستاكيو، جالينو.

خط الهجوم: مهدي تارمي، بيبي أكوينو.

يحل فريق بورتو البرتغالي ضيفًا على نادي برشلونة على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي» معقل نادي إسبانيول، الذي يستضيف مباريات برشلونة للإصلاحات الموجودة في ملعبه «كامب نو» في مباراة تقام في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التقى الفريقان في 9 مباريات من قبل حقق بورتو الفوز في 3 مباريات آخرها قبل 38 عامًا، بينما حقق الفريق الكتالوني الفوز في 6 مباريات وسجل 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وبورتو | من هنـــا

وتقابل الفريقان لأول مرة في الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1973، وفاز بورتو في الذهاب بثلاثة أهداف لهدف والإياب بهدف نظيف لكنه لم يحصل على اللقب.

انتصارات متتالية لفريق برشلونة ورقم غائب من 38 عامًا

عادت البطولات في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1986، صعد برشلونة بفضل الهدف خارج الأرض بالفوز بهدفين دون رد في كتالونيا، والخسارة بثلاثة أهداف لهدف في البرتغال، ليكون الفوز الأخير لبورتو في نوفمبر 1985 أي منذ 38 عامًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وبورتو | من هنـــا

وفي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 1994، كان الدور من مباراة واحدة وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة عبر خريستو ستوشيكوف الذي سجل هدفين ورنالد كومان هدفًا، ليصل إلى النهائي ويخسر برباعية من ميلان الإيطالي.

وفي دور المجموعات الثاني من نسخة 2000، فاز برشلونة ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين، وفي الإياب بهدفين دون رد، ليصل لربع النهائي ويستكمل المشوار لنصف النهائي ويودع على يد فالنسيا.

لتتويج بلقب السوبر الأوروبي

وفي كأس السوبر الأوروبي 2011، فاز برشلونة باللقب على حساب بورتو بهدفين دون رد سجلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيسك فابريجاس، ويفوز باللقب.

فوز في لقاء الجولة الثانية هذا الموسم

كما فاز فريق برشلونة في لقاء الجولة الثانية أيضًا في منافسات هذه النسخة بفضل هدف فيران توريس، ليحصد ثلاثة نقاط غالية.