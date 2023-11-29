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عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.3 في ظفار جنوب سلطنة عُمان

عربي ودولي
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن مركز رصد الزلازل العُماني، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية متوسطة الشدة بقوة 5.3 درجات علي مقياس ريختر في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عمان.

وبحسب تقرير الشدة الزلزالية الصادر عن مركز الرصد العماني فإن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 1:5 دقائق صباح الأربعاء، على عمق 10 كيلومترات.

ويبعد مركز الهزة الأرضية حسب مركز رصد الزلازل العماني 187 كيلومترًا شمال شرق مدينة صلالة.

وأكد المركز أن الهزة الأرضية لم تؤثر على أي من المحافظات المجاورة وانحصر تأثيرها في مركزها.

الزلازل سلطنة عمان عمان اخبار عربية زلزال
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