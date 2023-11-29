مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية يتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الدورية للمشروعات.



ووجه الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع بجودة عالية، وطبقا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المشروع يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.



وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.