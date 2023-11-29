التعبئة العامة والاحصاء: 81% من شبكة الطرق في مصر مرصوفة وعدد الكباري يصل إلى أكثر من 46 ألف كوبري

كشف الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء الأربعاء في نشــرة حصــر الطرق والكبارى عام 2021/2022"، أن يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق على مستوى الجمهورية 152،9 ألف كم، تستحوذ الطرق المرصوفة على نسبة 81% منهم بأطوال 124 ألف كم، بينما يبلغ اطوال الطرق الترابية 28 ألف كيلومتر خلال العام 2021-2022.

واستحوذة أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالي عـــام 2021/ 2022 .



بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبــرى تابعــــــة لوزارة المــــــوارد المائيـــــة والـــــري بنسبة 87.5٪، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.1 ٪، 2284 كوبرى تابعة لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪، 939 كوبــــرى تابـــع للهيئة القوميـــة لسكك حديــــد مصـــر بنسبة 2 ٪ ، 7 كبــــاري تابعة لهيئــــة قنــاه السويس بنسبة 0.02 ٪، 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمـــالي عـــــام 2021/ 2022.



طبقــــًا للاستخـــدام بلـــغ عـــدد كبــــاري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪، كبـارى المــركــبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪ ، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.



بلــــغ اجمالي اعــــداد الانفــــاق طبقــــــًا للتبعيـــة 241 نفـــــق، منها 139 نفـــق تابــــع للهيئــــة العامـــة للطــرق والكباري بنسبة 57.7٪، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪، 24 نفق تابعة لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10٪، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022 .

طبقــــًا للاستخـــدام بلـــغ عـــدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022 .