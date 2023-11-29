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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و 146 سيارة فضلا عن وصول وسفر 631 راكبا بموانئها.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، 398 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، 187 شاحنة و22 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين "الحرية ودليلة"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و155 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.

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