ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن وغادرته 11 سفينة بينما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 37 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي التابع لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم الاربعاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة خلال الفترة المذكورة بلغت 22971 طنا تشمل 5400 طن رمل و314 طن كحول و2433 طن كسب فول صويا و9324 طن يوريا و1950 طن ملح معبأ و3550 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47678 طنا تشمل 5487 طن خردة و8024 طن حديد و1700 طن معدات و243 طن تفاح و7171 طن فول و14440 طن قمح و9263 طن ذرة و1350 طن خشب زان بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1176 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4375 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 116612 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 364491 طنا.

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1136 طن قمح متجها إلى صوامع كوم أبوراضي كما غادر قطاران بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدما وشحن 50 حاوية 20 قدما وهما قادمان من الإسكندرية والعين السخنة لتصل إجمالي الشاحنات دخولا وخروجا إلى 5482 شاحنة.