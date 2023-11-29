الاستثمار في الذهب أم العقارات؟.. متخصص يحسم الجدل؟

الفجر السياسي
بوابة الفجر

قال المتخصص في مجال العقارات الدكتور وليد رزق، إن العقارات والذهب يُعتبرانِ وجهان مُميز للاستثمار بشكل عام.

وأضاف رزق، خلال لقاء تلفزيوني، أن الذهب يتأرجح ما بين الصعود والهبوط بعكس العقارات فيه صعود دائم دون هبوط.

وتابع رزق، أن أسهم العقارات صعدَ بمقدار أكثر من 70% خلال العام الجاري، موضحًا أنه يُنصح بالاستثمار في العقارات من خلال نظام التقسيط على أطول فترة ممكنة.

وأوضح رزق، أن فرص الاستثمار في مجال العقارات خلال الفترة الحالية أفضل من أي شيء آخر بسبب الانخفاض الموجود في قيمة العملة.

وتطرق رزق، إلى أن مجال العقارات مُتاح به مجال التقسيط بعكس الذهب ليس به فرصة التقسيط، وهذا أبرز ما يُميز مجال العقارات.

وأشار رزق إلى أن فرص الاستثمار في المناطق الجديدة تكون مرتفعة، وأكبر مثال على ذلك هو العاصمة الإدارية الجديدة كمجال مميز للاستثمار.

الذهب العقارات الاستثمار وليد رزق الاقتصاد
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