مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة بالدقهلية

لقي عامل بمزرعة أسماك في منطقة قلابشو مركز الستاموني محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه صعقا بالتيار الكهربي، وذلك خلال عمله داخل المزرعة وقيامه بتشغيل مولد كهربائي، مما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى جمصة المركزي" جمال.ع.ع" عامل بمزرعة أسماك بمنطقة قلابشو ومقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ – جثة هامدة، ادعاء صعق بالتيار الكهربي.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث.

وبسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى خميس.ح.ج، 24 عاما، عامل بذات المزرعة ومقيم قلابشو دائرة المركز، والذي أقر بأنه حال عمله والمتوفى بمزرعة سمكية كائنة على طريق الكسارة بنطاق قرية قلابشو، وقيام المتوفى بتشغيل مولد الكهرباء الخاص بالمزرعة صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10820 جنح مركز الستاموني والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.