ads

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة بالدقهلية

محافظات
متوفي أرشيفية
متوفي أرشيفية

لقي عامل بمزرعة أسماك في منطقة قلابشو مركز الستاموني محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه صعقا بالتيار الكهربي، وذلك خلال عمله داخل المزرعة وقيامه بتشغيل مولد كهربائي، مما أدى إلى وفاته.

مصرع طالب دهسته سيارة طائشة بالقليوبية

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من علو في الهرم

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى جمصة المركزي" جمال.ع.ع" عامل بمزرعة أسماك بمنطقة قلابشو ومقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ – جثة هامدة، ادعاء صعق بالتيار الكهربي.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث.

 وبسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى خميس.ح.ج، 24 عاما، عامل بذات المزرعة ومقيم قلابشو دائرة المركز، والذي أقر بأنه حال عمله والمتوفى بمزرعة سمكية كائنة على طريق الكسارة بنطاق  قرية قلابشو، وقيام المتوفى بتشغيل مولد الكهرباء الخاص بالمزرعة صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على  المتوفى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10820 جنح مركز الستاموني  والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

رئيس المباحث مدير أمن الدقهلية التيار الكهربائي مصرع عامل الكشف الطبي جثة هامدة مستشفى جمصة مزرعة أسماك وحدة مباحث مدير المباحث الجنائية مصرع عامل صعقا بالكهرباء
Elfagr.org

مواد متعلقة

مصرع فتاة سقطت من علو في الوايلي بالقاهرة

بيعبر الطريق.. تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة في أكتوبر

في أقل من 24 ساعة.. مصرع 3 شباب على شريط السكة الحديد ببني سويف
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم 28-11-2023 في الدوري المصري

عاجل| حماس: الحركة ستطلق اليوم سراح عدد من حملة الجنسية الروسية

عاجل.. كتائب "القسام" تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة

الأزهر في ذكرى تقسيم فلسطين: يجب تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الصهيوني

كيف يتحرك الزمالك في ملف الصفقات الشتوية في حال حل أزمة القيد ؟

عاجل|ما هي الفرص الاستثمارية التى يبحث عنها المستثمرون السعوديون بمصر؟

قرحة المعدة.. تعرف على أفضل المشروبات التي تساعد في علاجها

أهداف مباراة الهلال ونافباخور اليوم 28-11-2023 في دوري أبطال آسيا