أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يؤكدون دعمهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي

فى اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات الرئاسية أقر جميع الأعضاء الحاضرين دعمهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي كرجل المرحلة الذى يملك الخبرة للعبور بمصر فى هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط ببر الامان.

وقد وضع أعضاء الاتحاد خطتهم منذ بداية العملية الانتخابية، والتى تركزت على حملات التوعية وحث المواطنين على المشاركة من خلال مؤتمرات عقدت فى العواصم الاوروبية.

وبالرغم من الصعاب والعقبات التى واجهتنا وكان أهمها البعد الشديد لمقرات الانتخاب على المواطنين إلا أن أعضاء الاتحاد قد بذلوا قصار جهودهم للتواصل مع المواطنين وحثهم على المشاركة وقد اثمرت هذه الجهود فى تأكيد بعضهم للحضور.

وفى هذا الصدد لاننسى، نقدم جزيل الشكر إلى المجهود والتعاون الذى بذلته السفارات المصرية فى أوروبا فى تزويد المواطنين بالمعلومات والر على استفساراتهم وأيضا حملة مواطن التى بذلت مجهود كبيرا فى التواصل مع جموع المصريين بالخارج والهيئة العليا للانتخابات لدورها التنظيمي ونرجوا ان يكون هناك بدائل لقصور الانتخابات على مقر السفارات كالانتخاب الإلكتروني أو البريدي أو إرسال وفود إلى بعض المناطق الأخرى للاقتراع مما سيكون له أثر عظيم فى مشاركة المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم الدستورى.

وقد أكد مصطفى رجب، أن الشكر كل الشكر يعود إلى جميع أعضاء الاتحاد الذين بذلوا مجهود خارق لتوجيه المصريين فى أوروبا إلى صناديق الاقتراع وإصرارهم على الاستمرار حتى أخر أيام الانتخاب.