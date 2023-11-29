بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر تويتر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

منافسة بالدوري بصحبة Future FC - Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري، في المباراة القادمة، يستعد النادي الزمالك لمواجهة نادي فيوتشر في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024. ستقام المباراة على ملعب ستاد السلام، حيث يحل فيوتشر كفريق المضيف.

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ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يعود الفريق الأبيض إلى مباريات الدوري بعد فترة توقف دامت لمدة تقارب الشهر، حيث خاض خلال هذه الفترة مباراتين في بطولتين مختلفتين. فاز الزمالك في المباراة الأولى ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وفاز أيضًا في المباراة الثانية ضد نادي أبو سليم الليبي في إطار كأس الكونفدرالية.

مع ذلك، خسر الزمالك في آخر مباراة له في الدوري أمام نادي زد الصاعد حديثًا إلى الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف. ومن هنا، يكمن أهمية الفوز على فيوتشر بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والصعود إلى المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

ويسعي لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم علي فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري.

متي موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر في الدوري المصري ؟

ستقام مباراة بين الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2024. سيكون هذا اللقاء مناسبة مهمة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية. سيكون الحضور المباشر للجماهير مسموحًا، ومن المتوقع أن يمتلئ ملعب ستاد السلام بالمشجعين الذين سيدعمون فريقهم بحماس كبير.

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يتطلع الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نادي زد. سيسعى الفريق لتقديم أداء قوي واستغلال فترة التوقف السابقة لتحسين أدائه وتكتيكاته.

على الجانب الآخر، يأمل فيوتشر في تقديم مباراة قوية وإظهار قدراتهم الفنية. سيكونون متحمسين لتحقيق الفوز أو على الأقل تحقيق تعادل إيجابي أمام فريق الزمالك القوي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2024؟

سيتم تخصيص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز. تعتبر ON TIME SPORT قناة رياضية حصرية تبث جميع المسابقات الكبرى في مصر، بما في ذلك مباريات الدوري المصري والمنتخب المصري الودية وبعض الرسميات الأخرى.

بفضل تغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية في مصر، توفر ON TIME SPORT 1 فرصة للمشجعين لمتابعة المباراة بالتفصيل وبأعلى جودة بث تلفزيوني. ستكون هذه القناة وجهة الأنظار لعشاق الزمالك وفيوتشر الذين يرغبون في متابعة المباراة ومشاهدة اللحظات الحاسمة والأهداف والتحليلات المباشرة.

مع تخصيص ON TIME SPORT 1 لنقل المباراة، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة في راحة منازلهم أو في الأماكن العامة التي توفر القناة الأولى. ستوفر هذه القناة تغطية شاملة وشيقة للمباراة، مما يجعلها الخيار المثالي للمشجعين الذين يرغبون في متابعة أحداث المباراة مباشرة وبشكل حصري.

تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

مفتوحة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.

تشكيل الزمالك اليوم

حارس مرمى محمد عواد رباعي الدفاع محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي مربع الوسط سيد نيمار - نبيل دونجا - عمرو السيسي - إبراهيما نداي مثلث الهجوم محمود شيكابالا - يوسف اوباما - أحمد السيد زيزو

تشكيل فيوتشر اليوم

حارس مرمى محمود جنش الدفاع باسم علي - علي الفيل - خالد رضا - محمد يوسف الوسط الدفاعي محمد نصير - غنام محمد الوسط الهجومي عمر كمال - عبد الكبير الوادي - محمد صادق قلب الهجوم مروان محسن

لقاء الزمالك وفيوتشر بث مباشر

تستمر اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري نايل للموسم 2023-2024 في الدوري المصري، وتبرز مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر كأحد أبرز مباريات هذه الجولة.

بدأت الجولة السابعة أمس بمباراتين مهمتين. في المباراة الأولى، حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، مما أتاح له تصدر جدول الترتيب. وفي المباراة الثانية، تعادل حامل اللقب، النادي الأهلي، سلبيًا مع سموحة في مباراة لم ترضِ جماهير الفريق الأحمر.

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تأتي مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر كقمة الجولة، حيث يدخل الفريقان المباراة بروح معنوية مرتفعة. فقد تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام فريق أبو سليم الليبي في بداية مشواره بكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، بفوزٍ صعب بنتيجة 1-0. بالمثل، حقق مودرن فيوتشر الفوز في نفس البطولة على حساب سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بنتيجة مماثلة.

بالنظر إلى أهمية المباراة ومستوى الفريقين، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام. ستكون فرصة لكل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على اللقب. سيكون هناك حماس كبير من الجماهير الحاضرة والمشاهدين في المنازل لمتابعة المباراة ودعم فرقهم المفضلة.

وبالنسبة للمعلق الذي سيقوم بنقل أحداث المباراة والحكم الذي سيديرها، لم تتوافر معلومات محددة حتى الآن. سيتم الإعلان عن المعلق والحكم قبل بدء المباراة أو خلال التحضيرات النهائية للمباراة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر | من هنا

مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر تعد قمة الجولة السابعة من دوري نايل، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومليئة بالتحديات. ستكون فرصة للفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز فرصهما في المنافسة على الصدارة.

معلق وحكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم الأربعاء فى الدوري المصري 2023-2024

تنقل المباراة اليوم في تمام الساعة الـ7 بتوقيت القاهرة، وهي منقولة حصريا عبر قنوات OnTime Sports 1 وسيكون "طارق مجدي" حكما للقاء ويعاونه كل من هاني خيري وأحمد لطفي، بينما سيكون أحمد حمدي حكما رابعا، فيما تم تعيين عمرو الشناوي كحكم لتقنية الفيديو المساعد "فار" ويساعده سمير جمال سعد.

أما عن معلق المباراة، فسيعلق على أحداث مبارة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم الأربعاء في الدوري المصري لموسم 2023-2024، الدكتور طارق الأدور الذي انضم مؤخرا لمجموعة معلقي قنوات OnTime Sports..

تشكيل الزمالك الرسمي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد فيوتشر اليوم يلا شوت

وفيما يمثل فريق فيوتشر كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

خط الوسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف.