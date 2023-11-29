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بطلا وادى دجلة علي فرج ومازن هشام يتأهلان لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل لاعبا أندية وادى دجلة علي فرج، ومازن هشام إلى الدور ربع النهائي لبطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، ليواصل أبطال "دجلة" تقديم أداء قوي في كبرى البطولات العالمية، وذلك بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.

واستطاع الدجلاوي علي فرج-المصنف الأول عالميًا- التأهل لربع نهائي بطولة هونج كونج، بعد تغلبه على اللاعب الإنجليزي باتريك رووني- المصنف الـ25 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-8) (11-7).

ونجح الدجلاوي مازن هشام -المصنف السابع عالميًا- في الصعود لربع نهائي البطولة، بعد فوزه على عمر مسعد - المصنف الـ32 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-8) (9-11) (11-3) (12-10)، ومن المقرر أن يلتقي على فرج في المباراة المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعةـ مع زميله بالفريق مازن هشام.

وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي تستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

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