الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت اليوم

منافسة الأبطال مع Real Madrid - Napoli اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق نابولي الإيطالي، على ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولي.. يترقب عشاق فريق ريال مدريد الإسباني المواجهة المرتقبة والقوية أمام نظيرة فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، علي ملعب ستاد سانتيجاو برنابيو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة سبورتينج براجا ويونيون برلين.

ووقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة التي تضم أندية نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى سبورتينج براجا البرتغالي.

ونجح ريال مدريد في الوصول إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بينما يطمح نابولي بتحقيق الفوز ونتيجة جيدة لتأمين مكانه في وصافة المجموعة والتأهل رفقة المرينجي.

ومن المنتظر أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، علي مجموعة العناصر الأساسية أمثال لونين، لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا، فالفيردي، كروس، سيبايوس، بيلينجهام، رودريجو.

بينما يأتي تشكيل نابولي المتوقع: ميريت، دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس، زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

ومن المقرر، أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره نابولي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسه فريق نابولي الإيطالي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ 5 من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024، كما يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال أحداث مباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبالتالي فإن الريال قد ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، أما نابولي يحتاج إلى فوز وحيد دون النظر إلى باقي نتائج الفرق الأخرى في هذه المجموعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري الأبطال 2024؟

ومن المنتظر، أن تُذاع مباراة ريال مدريد ونابولي، عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، حيث تمتلك الشبكة القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وحول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإننا نعرض لكم قناتين ينقلان مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نابولي مباشر اليوم عبر الجدول التالي، وذلك باعتبار أن القناة المفتوحة تعرض مجموعة من المباريات الهامة داخل أوروبا، فيما تكون قناة بين سبورت القطرية هي القناة الحاصلة رسميًا على حق إذاعة بث مباشر منافسات دوري الأبطال، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية بنطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

تردد قناة SPORT 3 تردد beIN SPORTS 1 القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

ما هو ترتيب ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا ؟

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منافسه الإيطالي نابولي، من أجل مواصلة الانتصارات في دور المجموعات، وتأكيد تفوقه وتأهله بشكل رسمي من المجموعة إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نابولي، إلى الفوز في العاصمة مدريد على كتيبة كارلو أنشيلوتي، من أجل تعويض خسارة الذهاب في إيطاليا، والوصول للنقطة العاشرة، التي تقربه من التأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل رفقة ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، مقابل تواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويونيون برلين رابعًا بنقطة وحيدة.

تشكيل ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى لونين. خط الدفاع لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو. خط الوسط فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز. خط الهجوم جود بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

تشكيل نابولي اليوم

حراسة المرمى ميريت. خط الدفاع دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس. خط الوسط زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي. خط الهجوم بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

حكم مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حكم مباراة ريال مدريد اليوم ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، ليتولى الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه حكمًا لمباراة الريال الليلة.

معلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم في دوري الأبطال

حددت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 عبر قناة beIN SPORTS 1.

وكيل أوسيمين يثير الجدل قبل مباراة ريال مدريد ونابولي

أثار وكيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، فيكتور أوسيمين، الجدل بشأن مستقبل النيجيري قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد ونابولي مساء اليوم، الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب "سانتياجو برنابيو".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال ونابولي | من هنــــا

وتواجد أوسيمين في الملعب أمس، الثلاثاء، للتدريب الختامي قبل المباراة مع زملائه من أجل الاستعداد لمباراة ريال مدريد.

ولكن المفاجأة كانت في تواجد وكيل اللاعب، روبرتو كاليندا، في نفس الملعب، وهو ما أثار التكهنات حول سبب ذلك بالنسبة للكثير من وسائل الإعلام وهل ممكن أن نرى أوسيمين بقميص ريال مدريد.

رغم أن في الأسابيع الماضية كانت التكهنات تتحدث عن إمكانية انتقال النيجيري إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد كاليندا في "سانتياجو برنابيو" ربطته الصحافة الإسبانية، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بأنه يتفاوض مع إدارة ريال مدريد بشأن أوسيمين.

بالأرقام.. ريال مدريد لا يعرف الهزيمة أمام نابولى قبل قمة دورى أبطال أوروبا

- وبالنسبة لتاريخ المواجهات، فإن ريال مدريد لا يعرف طعم الهزيمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال ونابولي | من هنــــا

- والتقى الفريقان في خمس مواجهات من قبل، حقق خلالها ريال مدريد أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم خمسة أهداف من لاعبي نابولي.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2.

- ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متفوقًا على نابولي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

التشكيل الرسمي لنادي الريال أمام نابولي