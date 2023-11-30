كوريا الجنوبية تخفض توقعات نمو اقتصادها العام القادم إلى 2.1 بالمئة

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعات نمو اقتصاد البلاد العام القادم من 2.2 % إلى 2.1 % في تقديراته السابقة في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن توقعات البنك تكون أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والمعهد الكوري للتنمية عند 2.2 %، ومتفقة مع المعهد الكوري للتمويل.

وأضافت أن تخفيض التوقعات يأتي في الاتجاه المعاكس لليوم السابق، عندما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للعام القادم إلى 2.3 % من 2.1 %، لكن البنك المركزي أبقى توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام ثابتًا عند 1.4%.

كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم لهذا العام إلى 3.6% من التقديرات السابقة البالغة 3.5 %، وتوقعاته للعام القادم إلى 2.6 % من تقديراته السابقة البالغة 2.4 %.