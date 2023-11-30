سلطة النقد الفلسطينية تطلق صندوق إقراض جديد لمواجهة تداعيات الحرب



قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها خصصت صندوقًا إضافيًا بقيمة ‏‏500 مليون شيقل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من ‏تبعات الحرب في غزة.‏



وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها ‏‏"يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد ‏متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات ‏الاقتصادية المستهدفة".‏



وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع ‏الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة ‏المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ‏والمنشآت المتوسطة والكبيرة".‏



وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في ‏قطاع غزة بعد هجوم شنه مقاتلو حماس على تجمعات سكانية وقواعد للجيش ‏الإسرائيلي على حدود القطاع.‏



وزاد من تفاقم الأزمة رفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها ‏إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من هذه ‏الأموال بسبب الحرب على قطاع غزة. وذكرت سلطة النقد في ببيانها "يشترط ‏صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة 5% متناقصة ‏لكافة البرامج".‏



وأضافت أنها ستقوم "بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من ‏خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".‏



كانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت ‏المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، ‏وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.‏