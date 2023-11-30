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جهاز مدينة القاهرة الجديدة يزيل ٣ مخالفات بناء على نفقة المخالفين بمناطق متفرقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

نفذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال  إزالة لـ٣  مخالفات بناء بمناطق متفرقة بمدينة القاهرة الجديدة،  وتم تحميل تكلفة الإزالات بالكامل على نفقة المخالفين، وتحرير مخالفات بها. 


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعتين رقمي ٣٣ و١١٢ منطقة " ت" بجاردينيا، وتم فك وإنزال الشدة الخشبية، والتحفظ على مواد البناء بمخازن الجهاز بمعرفة رجال الأمن. 


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم إزالة سور مخالف بالقطعة رقم ٢، ٤ بعمارات الشويفات بحي الشويفات بالتجمع الخامس، كما تم أيضًا إزالة أعمدة مخالفة بكمباوند سيزر. 
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار رصد مخالفات البناء، وإزالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ حملات متنوعة لمنع المظاهر العشوائية، والمخالفات بجميع صورها.

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