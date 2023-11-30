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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، بينما تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و646 شاحنة و160 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1330 راكبا بموانئها.


وأشارت الهيئة  إلى أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع و320 شاحنة و145 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و15 سيارة.

وأوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس،كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع و285 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.

Elfagr.org
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