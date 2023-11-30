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ارتفاع طفيف لأسعار النفط والأنظار تتجه صوب اجتماع أوبك+

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، وسط ترقب لاجتماع أوبك+ في وقت لاحق اليوم.

وينعقد اليوم اجتماع أوبك+، وركزت المحادثات قبل انعقاده على تخفيضات إضافية للإنتاج، على الرغم من عدم الاتفاق حتى الآن على التفاصيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.16%إلى 83.23 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.23% مسجلة 78.02 دولار للبرميل.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت اليوم انكماش الإنتاج الصناعي في الصين لثاني شهر على التوالي خلال نوفمبر تشرين الثاني وبأكثر من توقعات المحللين.

وراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.4 الشهر الجاري، مقابل 49.5 في أكتوبر تشرين الأول، ومقارنة بتوقعات رويترز بأن يسجل 49.7.

على الجانب الآخر، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمقدار 1.6 مليون برميل.

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