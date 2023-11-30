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انخفاض فائض الميزان التجاري في السعودية لـ100 مليار ريال بالربع الثالث لـ2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية خلال الربع الثالث من 2023 وسط انخفاض الصادرات البترولية.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، سجل فائض الميزان التجاري في السعودية مستويات 100 مليار ريال في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول، مقابل 102 مليار ريال في الربع الثاني، و216 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.

هذا وانخفضت الصادرات السلعية بنحو 24.9% إلى 299.8 مليار ريال في الربع الثالث، وسط انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.8% عند 231.1 مليار ريال.

وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 77.1% مقارنة بـ80.2% في الربع الثالث لـ2022.

أما على مستوى الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، فانخفضت بنحو 13% على أساس سنوي إلى 68.7 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الثالث إذ بلغت %34.3 مقابل %43.2 في الربع الثالث من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالواردات السعودية في الربع الثالث، فارتفعت بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 200 مليار ريال، بينما زادت بنحو 3.8% على أساس فصلي.

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