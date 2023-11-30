الخارجية الأمريكية: بلينكن أخبر نتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة إذا استؤنف القتال

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة إذا استؤنف القتال، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى  بلدة سديروت.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل | بعد تجديد وديعة الإمارات.. تعرف على حجم ودائع دول الخليج في مصر

بث مباشر تويتر ( 5 - 0 ) الشوط الثاني | الآن مشاهدة مباراة الاهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

أهداف مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم 29-11-2023 في دوري أبطال أوروبا [ 4 - 2 ]

يلا شوت الآن تويتر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بـدون تقطيع في الدوري السعودي

بث مباشر بدون تـقطيع ( 5 - 0 ) .. تويتر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وأبها الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

عاجل| استغناء الحكومة عن التعويم.. يدفع أسعار الدولار بالسوق السوداء للانخفاض بوتيرة قياسية

عاجل| من المنفذ؟.. سين وجيم عن هجوم القدس اليوم (صور)

"هيئة الجوازات" تعلن عن كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية