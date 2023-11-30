بث مباشر بدون تـقطيع ( 5 - 0 ) .. تويتر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وأبها الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأبها يلا شوت اليوم

جولة في روشن بصحبة Al-Ahly Vs Abha اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وتدور المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة عشرة، وتتجه أعين عشاق كرة القدم نحو مباراة نارية بين الأهلي وأبها، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق أهدافهم المحلية.

الراقي يدك شباك ابها بخماسية في الشوط الأول

لم يتوقف إبداع الأهلي في الشوط الأول، حيث نجح الراقي في تسجيل الهدف الرابع، مؤكدًا تفوقه وسيطرته على المباراة قبل نهاية الشوط الأول. وكان الشرف الذي أتى في الدقيقة 38 حين سجل اللاعب فرانك كيسييه هدفًا رائعًا، مما زاد من فارق الأهلي وقوة سيطرته على اللقاء.

بفضل هذا الهدف، تمكن الأهلي من تأمين اللقاء وضمان الحصول على الثلاث نقاط في هذه المواجهة المهمة. يعكس أداء الفريق اللافت في الشوط الأول تناغم لاعبيه وفعاليتهم في التهديف، ويجسد التفوق الواضح الذي يسعى الأهلي لتحقيقه في مختلف المسابقات ، واستطاع أن يسجل الاعب غابرييل هدف الراقي الخامس في مرمي ابها في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شئ.

الراقي يسجل ثلاثية في 10 دقائق في مرمي أبها

استطاع الأهلي ببريقه في مواجهته أمام أبها، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية خلال الشوط الأول، مُظهرًا قوته الهجومية. انطلقت المهمة التهديفية للراقي في الدقيقة 20 عبر قدم اللاعب غابرييل فيغا، ولم يتوقف الإثارة هنا، حيث أضاف فراس البريكان هدفًا آخر في الدقيقة 22.

ولكن لم يكتفِ الفريق بهذا الإنجاز، إذ عاد نفس اللاعب في الدقيقة 28 ليُحرز هدفًا ثالثًا، مؤكدًا تألقه اللافت في المباراة. يبرز هذا الأداء الرائع للاعبي الأهلي في الشوط الأول، ويعكس تفوقهم الواضح في التنظيم الهجومي وفعاليتهم في الانتهاء من الفرص التهديفية.

مباراة الأهلي وأبها تويتر اليوم

يسرّ "بوابة الفجر" أن يقدم لكم بثًا مباشرًا لمباراة النخبة بين الأهلي وأبها، في يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023. هذه المواجهة ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024. تأتي المباراة على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، المعقل الذي يحتضن فريق أبها.

موعد انطلاق المباراة المرتقبة سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. تلك اللحظات المثيرة ستشهد صراعًا مثيرًا بين الفريقين، وتعد البث المباشر فرصة لمحبي كرة القدم لمتابعة جميع التفاصيل واللحظات المثيرة في هذه المباراة المهمة.

يعتبر الأهلي جدة من بين الفرق الطموحة في السعي نحو تحقيق لقب دوري روشن هذا الموسم، حيث استعان بصفقات قوية، مثل الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو ونجم برشلونة كيسي، وحارس تشيلسي ميندي. يتطلع الفريق إلى تحقيق الإنجازات المحلية ونسيان تجربة الهبوط التي واجهها في الموسم السابق.

في المقابل، يعيش فريق أبها وضعًا صعبًا، حيث يسعى جاهدًا للابتعاد عن منطقة الهبوط وضمان بقائه في الدوري. يمثل هذا اللقاء فرصة حيوية لأبها للبحث عن النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب.

سيكون صراع الأهلي وأبها مشهدًا مثيرًا للمتابعين، حيث يتوقع الجمهور تقديم عروض قوية من قِبَل الفريقين. الأهلي يطمح في الصدارة، في حين يسعى أبها للبقاء في منطقة الأمان وتحقيق نتيجة إيجابية.

متي موعد مباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي ؟

تشهد الملاعب السعودية صراعًا مثيرًا عندما يتقابل الأهلي وأبها في إطار الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي. تحديد موعد المباراة يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت مصر.

ستقام المواجهة على أرضية ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وسيكون الحضور الجماهيري كبيرًا، كما هو الحال دائمًا في مثل هذه المباريات المشوقة.

بث مباشر مباراة الأهلي وأبها

تاريخ مواجهات الفريقين يظهر تفوقًا للأهلي، حيث التقوا في 13 مواجهة سابقة، حقق فيها الراقي 6 انتصارات مقابل 3 هزائم و4 تعادلات. يتوقع الجمهور أداءًا فنيًا مثيرًا خاصةً عندما يكون الأهلي جدة في دور الضيف، حيث يتجه أصحاب الأرض إلى الهجوم وفتح الخطوط.

سيكون للمواجهة طابعها الخاص والتاريخي، حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقعه في سباق الصدارة، بينما يسعى أبها إلى الظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبهال في دوري روشن ؟

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن للمحترفين، يُطل علينا تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين التقليدي والرقمي، متاحة للجماهير عبر قناة SSC الرياضية.

المشجعون يمكنهم الاستمتاع بمتابعة المباراة عبر الطريقة التقليدية عبر القنوات التلفزيونية والبث الفضائي، حيث تعتبر قناة SSC الناقل الحصري لفعاليات الدوري السعودي للمحترفين، وتُقدم تغطية شاملة تتضمن التحليل والرصد بأسلوب احترافي.

أما الخيار الثاني، فيأتي عبر التجربة الرقمية الإلكترونية، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة من أي مكان عبر منصات البث الرقمي. هذا الاختيار يتيح للجماهير الوصول إلى التغطية بسهولة عبر الأجهزة الذكية.

قناة SSC ستُظهر الأحداث وتقديمها بأسلوب محترف، حيث سيظهر أبرز نجوم الكرة العربية القدامى وخبراء اللعبة العالميين. من بينهم، التونسي رؤوف خليف والمصري مدحت شلبي والسعودي فهد العتيبي، الذين سيضيفون عنصرًا إضافيًا من التحليل والتعليق لتعزيز تجربة المشاهدة.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

تقدم منصة شاهد الإلكترونية فرصة مثيرة لمحبي الرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم متابعة مباريات النادي الأهلي وفريق أبها عبر بث مباشر على الجانب الرقمي. تتميز المنصة بالجودة العالية في نقل الأحداث الرياضية، حيث حصلت على حقوق بث الفعاليات الرياضية السعودية.

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تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي خط الوسط عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت خط الهجوم روبيرتو فيرمينو

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي وأبها

في ساحة الدوري السعودي للمحترفين، يتصدر نادي الهلال قمة جدول الترتيب بعد تحقيقه 28 نقطة، ويظهر بفارق ملحوظ يبلغ 4 نقاط عن منافسه النصر الذي يحتل المركز الثاني. يعكس هذا التفوق تألق الهلال في الموسم الحالي وقدرته على السيطرة على المنافسة.

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في المركز الثالث يتألق نادي الأهلي جدة برصيد 27 نقطة، حيث يظهر بإصراره وأدائه القوي. يتبعه اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ويشاركه في هذا الترتيب فريق التعاون، الذي يحمل نفس الرصيد، ولكن يتفوق بفارق نقطة واحدة على الفتح الذي يحتل المركز السادس.

في الجزء الأسفل من جدول الترتيب، يظهر الاتفاق في المركز السابع برصيد 23 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة في المركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد البالغ 19 نقطة. يحتل فريق ضمك المركز العاشر برصيد 18 نقطة، ويليه الشباب برصيد 16 نقطة والرياض بـ 15 نقطة. يأتي في المركز الرابع عشر فريق طرف المباراة برصيد 13 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وأبها | من هنــــا

في سياق آخر، يشتعل صراع المنطقة السفلى لجدول الترتيب، حيث يحتل زعيم الجنوب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، يليه الأخدود بـ 10 نقاط والرائد بـ 9 نقاط. يختتم قائمة الفرق بالحزم الذي يتذيل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

يتجلى في هذه النتائج تنوع وحماس المنافسة في دوري المحترفين السعودي، حيث يتنافس الأندية بشراسة من أجل تحقيق الأداء المميز وتحقيق الفوز في كل جولة، مما يجعل الجماهير وعشاق الكرة السعودية على موعد مع متعة اللعب والتشويق في كل مرة يخوض فيها الفرق مبارياتها.

تشكيلة الأهلي السعودي في مباراة اليوم ضد أبها في الدوري السعودي