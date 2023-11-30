الجمعية المصرية للتغذية العلاجية تعقد مؤتمرها الثاني غدا

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التغذية العلاجية
التغذية العلاجية - أرشيفية

أعلنت الجمعية المصرية (إيتن) للتغذية العلاجية والأمراض المرتبطة بالسمنة والقضاء عليها، عن إقامة المؤتمر الثاني لها على التوالي يوم الجمعة المقبل الموافق  1/12/2023 والذي سينعقد بفندق نايل تاور.

وقالت اللجنة المنظمة ان المؤتمر يضم هذا العام مجموعة من المحاضرين علي أعلي مستوي من التميز في مجالات الطب خاصة في مجال التغذية وعلي رأسهم باقة من رجال إدارة الأعمال

وأوضحت اللجنة ان (إيتن) والعاملين بها حرصت هذا العام علي توفر المحاضرات وورش العمل في مجالي طب التغذية والعلاج الطبيعي وذلك بجانب محاضرات إدارة الأعمال لمحاولة ربط الطب بالمجالات الأخرى.

وأكدت أن (إيتن) تعد من اولي الجمعيات التي تجمع بين التغذية العلاجية ومجال إدارة الأعمال في مؤتمر واحد وذلك لان علم إدارة الأعمال أصبح من العلوم الواجب علي كل طبيب يعمل في القطاع الخاص أن يتعلمها.
ومن جهته أوضح الدكتور "أحمد الغريب" رئيس مجلس إدارة الجمعية أن التغذية العلاجية هي الأساس في علاج أغلب الامراض والتخصصات.

وأشار  "الغريب" في ( إيتن ) سوف نعرض ونتعرف علي المستجدات وأخر التطورات في علم التغذية العلاجية وعلاقاته بالتخصصات الأخرى وكل ذلك يندرج تحت تزويد الحاضرين بالمعلومات الكافية عن التغذية وإدارة الاعمال والاستفادة منها في الحياة العملية حتي يستطيع الأطباء تخصيص عمل خاص والأستطاعة علي الإدارة بجانب الخبرة الطبية، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستتوفر في هذا المؤتمر مع مستوي عالي من ذوي الخبرة في مجالات العلاج الطبيعي.

العلاج الطبي التغذية العلاجية الجمعية المصرية للتغذية العلاجية
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