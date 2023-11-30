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مراسل قنوات "المتحدة": انتهاء استعدادات انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج في فرانكفورت

توك شو
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال ياسر غيث مناف مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فرانكفورت، إنّ الاستعدادات انتهت منذ لحظات للانتخابات الرئاسية المصرية التي تنطلق غدا الجمعة للمصريين بالخارج.

وأضاف في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "خلفي القنصلية المصرية في مدينة فرانكفورت، وتحدثنا مع الموظفين في القنصلية عن كل الصعوبات، وقالوا إنهم ذللوا كثيرًا من الصعوبات"، مشيرًا إلى أن المصريين بداية من 18 عاما سيسمح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية بصورة سلسة ودون صعوبات.

وتابع، أن هذه القنصلية من أهم القنصليات في الجنوب الألماني حيث تخدم الجالية المصرية في منطقة فرانكفورت: "هنا آلاف المصريين، وتحدثنا مع المستشار سكرتير القنصل العام وذكر أن كل الاستعدادات ليوم غد مكتملة بالكامل، وأبواب القنصلية سوف تفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً لمدة 3 أيام كي يدلي المصريون بأصواتهم سواء كانوا حاملين الهوية الوطنية أو جواز سفر ساري".

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