يعتمد العديد من مرضى الأمراض المناعية الذاتية على اتباع نظام غذائي خاص يركز على استبعاد فئات معينة من الطعام التي تزيد من التهابات الجسم.

يشير الخبراء إلى أن هذا البروتوكول الغذائي يسهم في تقليل الألم وتحسين الأعراض المرتبطة بالأمراض، مثل الإرهاق العام وآلام المفاصل وحالات النقرس.

يعتمد البروتوكول الغذائي للمناعة الذاتية على استبدال الأطعمة المستبعدة ببدائل صحية تحتوي على تركيزات عالية من القيم الغذائية، ويُعتبر أن لها دور في تحسين صحة المريض.

أبرز الأطعمة التي يتم استبعادها تدريجيًا في إطار هذا البروتوكول الغذائي

الحبوب.

البقوليات.

منتجات الألبان.

البيض.

القهوة.

الكحول.

المكسرات والحبوب.

الأطعمة والزيوت المعالجة والمُكررة.

الطماطم، والبطاطس، والفلفل، والباذنجان، والبهارات المصنوعة من الأوراق الخضراء.

فيما يخص إدراج الأطعمة في النظام الغذائي، وكما سبق الإشارة إليه، يتعين أن يشمل البروتوكول الغذائي مجموعة غنية من المعادن والفيتامينات لمرضى المناعة الذاتية.

وتوحي الدراسات التي أُجريت إلى قائمة من الأطعمة التي يُمكن للمريض تضمينها في نظامه الغذائي، وتشمل ذلك: مجموعة متنوعة من الخضروات، بعض أنواع الأسماك، اللحوم الحمراء، وكذلك بعض أنواع الزيوت.

أفضل تغذية للأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية

1. الخضروات:



يمكن للمريض تناول مجموعة كبيرة من الخضروات وهي كالآتي:

الكرات.

الخيار، والبروكلي.

البصل الأخضر.

الفطر والبصل.

البطاطس الحلوة.

الشمر.

القلقاس.

الفجل.

الأفوكادو.

نبات الهيليون.

البامية، والبقدونس.

الجزر الأبيض.

الفجل، والكرنب.

الجرجير، والهندباء.

اليقطين، واللفت الأصفر.

الزعتر، والريحان، والبقدونس أو أي أعشاب أخرى هي مسموحة.

الكوسة، الجزر، والقرنبيط، والخرشوف.

الخضروات الورقية مثل: الجرجير، والسلق، والخردل الأخضر.

البنجر.

2. اللحوم ومصادر البروتين:

تُعد مصادر البروتين في هذا النظام الغذائي متنوعة، حيث يُمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من البروتينات، ومن بين هذه المصادر:

- أنواع مختلفة من الأسماك مثل سمك الأنشوجة، والبلطي، والسالمون، والتونة، والإسقمري البحري.

- الجمبري والسردين.

- مرق العظام.

- لحم البط والديك الرومي.

- لحوم البقر المجففة.

- نخاع العظم.

- المحارات الصدفية.

- الدهون الحيوانية.

- لحم البقر المُغذى على الأعشاب.

- المحار والسلطعون.

- لحوم حمراء خالية من الدهون.

- لحم الماعز والفرخ والحمل.

أفضل تغذية للأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية

3. الفواكة:

تمثل الفواكه مصادر غنية بالألياف ومضادات الأكسدة في هذا النظام الغذائي، ويُمكنك الاستفادة من تنوعها، مثل:

- الليمون.

- الجوافة والشمام.

- الكرز والمانجو.

- التوت البري والبطيخ.

- جوز الهند.

- البرتقال والإجاص.

- البلح والجريب فروت.

- الفراولة والموز.

- الكيوي والتين.

- التوت والعنب.

- الأناناس والشمام.

- اليوسفي والمشمش.

- البابايا والنكتارين.

- الراوند والخوخ.

- التفاح والماندرين.

- البرقوق والتوت الأسود.

الأطعمة التي يجب تجنبها

فيما يلي قائمة إضافية من الأطعمة التي ينبغي تجنبها:

- الحبوب مثل القمح، والشعير، والأرز، والشوفان، بما في ذلك الخبز والمعكرونة.

- البقوليات مثل العدس، والفاصوليا، والبازلاء.

- اللحوم المصنعة.

- الزيوت النباتية المُعالجة مثل زيت الكانولا، وزيت الذرة، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا.

- السكريات المُكررة والسكريات المُصنعة، مثل قصب السكر، وسكر البنجر، وشراب الذرة، وشراب الشعير.

- المواد الحافظة والمنكهات والألوان والمستحلبات.