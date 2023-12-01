تعرف على جدول مباريات الإسماعيلي خلال شهر ديسمبر

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهتين قويتان خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.

وبالنظر إلى جدول الدراويش خلال شهر ديسمبر الجاري، نجد أنه يمتلك مواجهتين قويتان أمام كلا من " البنك الأهلي وإنبي ".

ويحاول فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الخروج من منطقة الظلام داخل جدول ترتيب الدوري العام، خاصة بعد حصدهم لأربع نقاط خلال 6 مواجهات خاضها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وهو الوضع الذي يرغب الفريق تحت قيادة إيهاب جلال وجهازه المعاون الخروج منه، لعدم تكرار سيناريو المواسم السابقة والهروب من سيناريوهات الهبوط التي وقع فيها الفريق خلال المواسم الماضية.



مباريات الدراويش خلال شهر ديسمبر



ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 5 ديسمبر الجاري على أرضية ملعبة بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري العام.



بينما يحل فريق الكرة بالدراويش ضيفا على إنبي ضمن مباريات الشهر الجاري، يوم الأربعاء الموافق 13.

ويحاول إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي وضع خطة محكمة لتلك المباريات لتخطي سيناريو المواسم الماضية، وذلك بعد تفكير مجلس الإدارة في الإطاحة به من منصبة والتعاقد مع مدير فني آخر، حال استمرار النتائج السلبية للفريق خلال المرحلة المقبلة.