رسميًا.. محمود ناصف حكمًا لمباراة الداخلية وبلدية المحلة في دوري نايل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف فيتور بيريرا تعيين الحكم محمود ناصف حكمًا لمباراة الداخلية وبلدية المحلة ويساعده حكم مساعد أول حسن رمضان وحكم مساعد تاني كريم السعيد وحكم رابع السيد منير وحكم فيديو محمد علاء هاشم وحكم مساعد فيديو وليد عبد الرازق.

واختتم نادي الداخلية تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

يحتل نادي الداخلية المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الداخلية من نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الداخلية وبلدية المحلة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.