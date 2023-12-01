أسعار الذهب تحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر
انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات يوم الخميس لكنه سجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي حيث تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2035.79 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الذهب بنحو 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني.
أما العقود الآجلة الأميركية للذهب، فقد انخفضت بنسبة 0.5% إلى 2036.90 دولار للأوقية.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار متجهًا نحو أسوأ شهر له منذ عام، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها منذ شهرين ونصف.
وقام المتداولون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل منذ أوائل عام 2021.
وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.4% إلى 25.11 دولار للأوقية، لتحقق هي الأخرى ثاني مكسب شهري على التوالي. ونزل البلاتين 0.8% إلى 924.58 دولار. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1025.85 دولار.