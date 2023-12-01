أسعار الذهب تحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر



انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات يوم الخميس لكنه سجل مكاسب للشهر ‏الثاني على التوالي حيث تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد يخفض ‏أسعار الفائدة قريبًا.‏



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2035.79 دولار للأوقية بعد أن ‏سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود ‏الذهب بنحو 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني.‏



أما العقود الآجلة الأميركية للذهب، فقد انخفضت بنسبة 0.5% إلى 2036.90 ‏دولار للأوقية.‏



في المقابل، انخفض مؤشر الدولار متجهًا نحو أسوأ شهر له منذ عام، في حين ‏بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها منذ شهرين ونصف.‏



وقام المتداولون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي ‏بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم ‏هي الأقل منذ أوائل عام 2021. ‏



وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.4% إلى ‏‏25.11 دولار للأوقية، لتحقق هي الأخرى ثاني مكسب شهري على التوالي. ونزل ‏البلاتين 0.8% إلى 924.58 دولار. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1025.85 دولار.‏