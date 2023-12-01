أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل تخفيضات دون التوقعات لإنتاج أوبك+



واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة الأول من ديسمبر كانون الأول، بعدما اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط على مدار الربع الأول من العام المقبل لكن دون توقعات المحللين.

وكانت السعودية وروسيا وبعض أعضاء أوبك+ -المسؤولون عن ضخ أكثر من 40% من النفط العالمي- اتفقوا أمس الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2024.

ومع ذلك، يشكل 1.3 مليون برميل يوميًا من تلك التخفيضات تمديد الخفض الطوعي للإنتاج من قبل السعودية وروسيا، ولذلك جاء القرار بعكس تصريحات لبعض المندوبين السابقين لدى أوبك+ بشأن تخفيضات إضافية جديدة قد تصل إلى مليوني برميل يوميًا.

أما على صعيد التخفيضات الجديدة والبالغة 900 ألف برميل يوميًا، فهي مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميًا من صادرات الوقود من روسيا، والبقية من 6 أعضاء آخرين، إذ قررت الإمارات خفض الإنتاج بواقع 163 ألف برميل يوميًا، فيما خفضت العراق الإنتاج بواقع 220 ألف برميل يوميًا.

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وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 80.53 دولار للبرميل، إذ كان الخام قد سجل خسائر شهرية بأكثر من 5% عن نوفمبر تشرين الثاني.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2% عند 75.79 دولار للبرميل.