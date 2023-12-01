أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 1-12-2023

شهدت أسعار السمك والجمبري، اليوم استقرارا، داخل سوق العبور للجملة، ووفقًا لأسعار اليوم بـ سوق العبور، استقر سعر السمك البلطي مقاس «1» ليبدأ من61 و70 جنيهًا، بجانب استقرار سعر السمك البورى والذي يبدأ ودار كيلو السمك البورى حول 80 و110 جنيهات، وخلال التقرير التالي نرصد لكم أسعار السمك اليوم في الأسواق والتي تراوحت أسعار السمك بها كالتالي..

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

تراوح سعر السردين المجمد الكيلو بـ53 جنيهًا

وسجل سعر الماكريل المجمد الكيلو بـ68 جنيهًا.

سجل سعر بوري وسط الكيلو بـ119 جنيهًا.

وخلال التقرير التالي نرصد لكم أسعار السمك اليوم في الأسواق والتي تراوحت أسعار السمك بها كالتالي…

أسعار السمك البوري اليوم في سوق العبور

وبلغ سعر سمك مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا

وبلغ سعر كشر من 30 إلى 50 جنيهًا

وشعور من 30 إلى 50 جنيهًا

ووقار من 70 إلى 130 جنيهًا

وبلغ قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا

ولوت من 60 إلى 140 جنيهًا

وبلغ سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا

وبلغ ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو بوري وسط ما بين 62 إلى 72 جنيهًا

وبلغ كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات.



قشر البياض

أسعار السمك سمك قشر البياض، تتراوح أسعار السمك قشر البياض اليوم بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أسعار السمك سمك الوقار، تتراوح أسعار السمك الوقار بين 80 و120 جنيها للكيلو.

أسعار السمك الجمبري، تترواح أسعار السمك الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيها للكيلو وسعر كيلو الجمبري الوسط 250 جنيها.



أسعار السمك البلطي

كيلو بلطي 1 من سعر 66 إلى سعر 73 جنيها.

كيلو بلطي 2 من سعر 64 إلى سعر 72 جنيها.

كيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها.



أسعار السمك البوري

سعر السمك البوري 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 80 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 200 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 180 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 90 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري بسوق العبور اليوم:

أسعار الجمبري.. تراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيه.

أسعار الجمبري.. بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيه

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

أسعار الجمبري.. سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 110 جنيهات.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 57 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 45 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 50 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 30 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 210 جنيهات

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 55 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 100 جنيهًا.