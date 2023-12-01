أسعار اللحوم في المحلات ومنافذ التموين اليوم الجمعة 1-12-2023

تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة والمطلوبة عن أسعار اللحوم الضاني اليوم في جمهورية مصر العربية، من خلال السطور التالية اليوم الخميس 30-11-2023 كالتالي..

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية واسعة في المحافظات لمراقبة الأسعار في الأسواق وضمان توفر المنتجات بالأسعار المخفضة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس لتخفيض الأسعار الأساسية للمستهلكين.



أسعار اللحوم القائم والكبدة اليوم بمحلات الجزارة

سعر كيلو البقري الكندوز.. من 320 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى.. 300 جنيه.

سعر الجاموس القائم الذكر.. 350 جنيه.

سعر كيلو البقر القائم من الذكور. 330 جنيه.

تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا

والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا

والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيها

أسعار السجق المستورد:110 جنيها للكيلو



أعلنت وزارة التموين عن زيادة عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار إلى 48 صنفًا، مع تخفيض نسب يتراوح بين 15% و25% على مدار 6 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بمحلات الجزارة اليوم



تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 حتى 225 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 حتى 350 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 حتى 310 جنيهات.

ووصل سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 حتى 330 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 حتى 350 جنيهًا.

سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكليو.

سجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.



أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم

أسعار اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية المجمدة بـ 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.