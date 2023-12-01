ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن صادرات البلاد ارتفعت في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، على خلفية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وزادت قيمة الصادرات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 55.8 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانتعشت الصادرات في أكتوبر الماضي بعد انخفاضها على أساس سنوي في 13 شهرًا، وسط سياسة التشديد النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت الوزارة إن نمو الصادرات في نوفمبر جاء مع انتعاش صادرات أشباه الموصلات للمرة الأولى في 16 شهرًا، حيث قفزت صادرات الرقائق بنسبة 12.9% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار.

وتراجعت الواردات بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات الطاقة بمقدار 22.2% على أساس سنوي.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار في نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالي، ويمثل هذا أكبر رقم منذ سبتمبر عام 2021 عندما حققت فائضًا تجاريًا قدره 4.28 مليارات دولار.