جهاز العاشر من رمضان يُنظم زيارة ميدانية لطلاب إحدى المدارس للتعرف على المشروعات القومية

نظم جهاز مدينة العاشر من رمضان، زيارة ميداينة لمجموعة من طلاب مدرسة اللواء محمد العصار بمدينة العاشر من رمضان، إلى محطة تنقية رقم 2 otv بالمدينة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التعريف بالمشروعات القومية، وتنمية الشعور بالانتماء، وتطوير قدرات الطلاب العقلية والمهنية، بما يتناسب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة 2030.



وفي مستهل الزيارة، رحب المهندس على سليم، مدير عام محطات مياه الشرب بالمدينة، ومسئولو الجهاز، بالطلاب، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الدراسية وحياتهم العملية.



ثم انتقل الطلاب ومرافقوهم، للقيام بجولة تفقدية بالمحطة، وتم تقديم شرح وافٍ حول مراحل تنقية المياه، بداية من دخول المياه، ومراحل المروقات، وأحواض الفلتر الرملي، وإضافات المواد المستخدمة في مرحلة التنقية، حتى تصل للمستهلك.



ولفت المهندس على سليم، إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب، والجهد المبذول في وصولها للمستهلك، وكذلك نشر ثقافة الوعي.



ثم توجه الطلاب ومسئولو الجهاز، إلى موقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالمنطقة الإقليمية، وتم تقديم شرحٍ وافٍ للمشروع، وأهميته بمساحات (١٠٠م2 – ١١٠م2- 120م2)/للوحدة كاملة التشطيب، بجانب أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة، تقدم الطلاب ومسئولو المدرسة، بالشكر لمسئولي الجهاز على تنظيم الزيارة، وإتاحة الفرصة للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

