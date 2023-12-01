بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

كلاسيكو المملكة بين Al Hilal vs Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وينتظر عشاق الكرة العربية حول العالم بفارغ الصبر قمة الموسم في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، حيث يلتقي الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشرة. يعتبر اللقاء القمة الأبرز والأكثر ترقبًا في الموسم الحالي، وسيُلعب على أرضية ستاد الملك فهد الدولي، معقل النصر.

فريق الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن النصر، حيث حقق الفريق الزرقاء سلسلة من الانتصارات المتتالية، ويُظهر أداءً مميزًا تحت إشراف المدرب الأرجنتيني خورخي خيسوس. ويسعى الهلال لتحقيق فوز جديد لتعزيز صدارته وتأكيد تفوقه في السباق نحو اللقب.

من الناحية الأخرى، يضع النصر كل قوته في التحضير لهذا اللقاء الحاسم، حيث يسعى للانتقام وتقليص الفارق في جدول الترتيب. يتمتع النصر بتاريخ قوي وأداء لامع، وسيكون اللقاء فرصة ذهبية للفوز والتقدم نحو المنافسة الشديدة على الصدارة.

يأتي هذا اللقاء في سياق تنافسي محموم، حيث يسعى الهلال للابتعاد بفارق النقاط وتعزيز فرصه في حسم اللقب. بينما يطمح النصر في تحقيق الانتصار وتقليص الفارق ليظل على موعد مع التحديات والمفاجآت في الجولات المقبلة.

متى موعد مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعوي 2024؟

تم تحديد موعد مباراة القمة بين الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، حيث ستقام المواجهة المثيرة يوم الجمعة المقبلة، الأول من ديسمبر 2023. يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، وستقام المباراة على أرضية ستاد "الملك فهد الدولي"، الملعب الذي يعتبر معقل النصر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. سيكون هذا اللقاء فرصة للجماهير وعشاق الكرة لمتابعة تحدي العمالقة ورؤية الأداء المميز للفريقين.

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البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر لائحة الهدافين في دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، مسجلًا أداءًا رائعًا مع فريق النصر. يشارك رونالدو هذا التألق مع كوكبة من نجوم النصر، بما في ذلك زميله البرتغالي أوتافيو ولاعبين آخرين مثل البرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بالإضافة إلى الإيفواري سيكو فوفانا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

عندما يتعلق الأمر بمشاهدة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي 2023/2024، يُعتبر قناة SSC HD 1 المحطة الرئيسية للبث المباشر لهذه المباراة. تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المشفرة. ومع ذلك، يكون البث المفتوح على هذه القنوات متاحًا فقط للجماهير في المملكة العربية السعودية.

إليكم تردد قناة الرياضية السعودية SSC التي ستقوم بنقل المباراة مباشرة اليوم، وذلك للمشاهدين الذين يمتلكون الاشتراك المناسب:

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنصر؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والهلال مجانًا من داخل السعودية من خلال تطبيق شاهد ولكن بتقنية صورة SD.

أما لمتابعتها من خارج حدود المملكة أو بتقنية HD، لا خيار سوى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

تشكيل مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعودي

اولا: تشكيل النصر

حارس المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام. الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، أوتافيو. خط الهجوم: ساديو ماني، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

ثانيا: تشكيل الهلال

حارس المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد. الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري. خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

5 غيابات عن المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض

تتسارع الاستعدادات لمواجهة الديربي المرتقبة بين الهلال والنصر في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم. ورغم أهمية هذه المواجهة، إلا أن خمسة لاعبين رئيسيين في صفوف الهلال سيغيبون عن هذا اللقاء الحاسم بسبب الإصابة. اللاعبون الذين سيغيبون هم: البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.

بينما يتأكد جاهزية جميع لاعبي النصر للمشاركة في المباراة، وبشكل خاص قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي شارك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

من الجدير بالذكر أن رونالدو كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني، وكان قد خرج من المباراة في الدقيقة 78 بسبب إصابة في رقبته. ومع عودته للتدريبات، يتطلع رونالدو إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

تأتي هذه المباراة في سياق التنافس الشديد بين الهلال والنصر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل الهلال المركز الأول برصيد 38 نقطة، بينما يحل النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة. يترقب عشاق الكرة السعودية هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة أداء الفريقين وتأثيره على سباق الصدارة.

قمة مثيرة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الديربي المرتقب بين الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين. يعتبر الهلال والنصر الفريقين الرائدين في الدوري حاليًا، حيث يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة، بينما يحل النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وهو يتبقى عن الهلال أربع نقاط فقط.

يأتي هذا اللقاء في سياق التنافس الشديد بين الفريقين، حيث يسعى الهلال لتعزيز مكانته في الصدارة والابتعاد أكثر عن منافسيه، بينما يسعى النصر لتقليص الفارق والتقدم في جدول الترتيب.

الهلال يعيش حالة استثنائية من عدم الهزيمة في 21 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، وقد قدم أداءً رائعًا في الدوري وفي دوري أبطال آسيا. آخر انتصار للهلال كان بنتيجة 9-0 في مواجهة مع الحزم.

من جهته، استعاد النصر توازنه بعد بداية صعبة، وحقق نتائج إيجابية، آخرها فوزه بثلاثية نظيفة على الأخدود. الفوز في هذا الديربي سيكون له أهمية كبيرة للنصر في مطاردة الهلال وتحقيق التقدم في الترتيب.

التحفيز والتركيز سيكونان في أوجهما في هذا اللقاء الذي يعد من أبرز المباريات في الموسم الحالي.