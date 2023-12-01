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البورصة اليابانية تسجل أول انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة الأول من ديسمبر كانون الأول، مسجلة أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.17% إلى 33431 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية 0.58%، فيما سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات خلال نوفمبر تشرين الثاني.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع في مؤشر نيكي، ومن بين 225 سهمًا تراجع 97 سهمًا فيما ارتفع 125 واستقر ثلاثة.

وارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.32%، لكنه تراجع على مدار الأسبوع بنحو 0.35%.

هذا وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705% اليوم الجمعة مقتفية أثر تعافي عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.
             
وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.66%، فيما انخفض طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.73%، بينما تراجع أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.26%.

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