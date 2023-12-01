سعر النحاس يقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعا

قفز سعر النحاس إلى أعلى مستوياته في 11 أسبوعا في ظل مخاوف الإغلاق الوشيك لمنجم كبير في بنما، إضافة إلى توقعات زيادة عجز إمدادات الخام خلال عام 2024.



يأتي هذا الاضطراب بالتزامن من توقعات مؤسسة "بلومبرغ إن إي أف" باتساع الفجوة بين العرض والطلب على خام النحاس خلال العام المقبل.



وأشارت المؤسسة إلى أن هناك منطقتين منتجتين رئيسيتين -هما تشيلي وبيرو- تواجهان عراقيل في زيادة الإنتاج، بينما يتزايد الطلب في الصين. كما رجحت استمرار ارتفاع أسعار النحاس.



وصعد سعر النحاس بنسبة 4.4 بالمئة في تشرين الثاني، في أول زيادة شهرية له منذ تموز الماضي.

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر النحاس بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى 8507 دولارات للطن، كما زادت أسعار معظم المعادن، مع صعود الألومنيوم والزنك بنسبة 0.2 بالمئة.