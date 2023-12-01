الأسهم الإماراتية تضيف أكثر من 122.3 مليار درهم لرأسمالها السوقي بنهاية نوفمبر

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعًا في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

توزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.

تفصيلًا، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في نوفمبر 2.98% إلى مستوى 3992.36 نقطة مستفيدًا من مكاسب أسهم العقار والبنوك والصناعة والمرافق.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي2.2 بالمائة وسوق دبي المالي بالمائة 11.45 بالمائة وإعمار العقارية 13.45 بالمائة والاتحاد العقارية 5.45 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.284 مليار درهم بختام تعاملات شهر نوفمبر، مقابل 652.898 مليار درهم بختام تعاملات أكتوبر، بمكاسب بلغت 22.386 مليار درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أسهم دبي، بصافي استثمار بلغ 593.2 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 593.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و329.14 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و249.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2.3 بالمائة إلى مستوى 9559.57 نقطة.

و ارتفع سهم أبوظبي الأول 8.2 بالمائة والدار العقارية 10 بالمائة والياه سات4.72 بالمائة وأدنوك للتوزيع13.1 بالمائة وألفا ظبي 3.92 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.804 تريليون درهم بختام تعاملات نوفمبر، مقابل 2.704 مليار درهم بختام تعاملات أكتوبر، بمكاسب بلغت 100 مليار درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أسهم أبوظبي، بصافي استثمار 181.58 مليون درهم محصلة شراء، وكذلك فعل الخليجيون بما قيمته 100.3 مليون درهم والعرب بنحو 303 آلاف درهم فقط.

في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 276.3 مليون درهم محصلة بيع.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 254.9 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 261.45 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 261.45 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 254.9 مليون درهم محصلة بيع.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري "الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023"، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري "الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023"، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.