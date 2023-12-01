تأهل أبطال وادى دجلة هانيا الحمامي وعلي فرج للدور نصف النهائي لبطولة هونج كونج للإسكواش





اقترب أبطال أندية وادى دجلة، من تحقيق لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تأهل هانيا الحمامي، وعلي فرج للدور نصف النهائي للبطولة، يأتي ذلك استكمالًا للأداء القوي للاعبي "وادى دجلة" في كبرى البطولات الدولية، للحفاظ على ريادة اللعبة محليًا وعالميًا.



وتغلبت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالث عالميًا- على اللاعبة روان العربي- المصنفة الـ14 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (11-8) (11-7) (11-3)، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" مع البلجيكية نيلي جيليس -المصنفة الرابع عالميًا- غدًا السبت، في نصف نهائي البطولة.



ونجح بطل العالم ولاعب وادى دجلة علي فرج –المصنف الأول عالميًا- في الصعود لنصف نهائي البطولة، بعد فوزه على مازن هشام - المصنفة الـ7 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (12-10) (11-7)، ومن المقرر أن يلتقي "فرج" في المباراة المقبلة مع مصطفى عسل –المصنف الثالث عالميًا- في نصف النهائي.



وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.