في اليوم العالمي للتضامن.. هبة عبد العزيز تزور سفارة فلسطين لدعم المرأة الفلسطينية

قام وفد من مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بزيارة لسفارة فلسطين بالقاهرة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حيث تهدف هذه الزيارة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأسر والمصابين والجرحى ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وتكون الوفد من الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والإعلامية هبة عبد العزيز رئيس لجنة الاستدامة بالمؤسسة، وهلا هيثم مسئول ريادة الأعمال بالمؤسسة، وآلاء مؤمن مسئول الاتصالات والعلاقات العامة، واصطحب الوفد ملك زاهر سفيرة المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة، وكان في استقبال الوفد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة مع عدد من دبلوماسيى السفارة.

وقدم الوفد خالص التعازي في الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين على إدانتهم الكاملة لجرائم الاحتلال الصهيوني.

أعرب السفير الفلسطيني دياب اللوح عن سعادته وتقديره للدور العظيم الذي يقوم به المجتمع المدني لنصرة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حرص مؤسسات المجتمع المدني على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..

كما اكدت هبة عبد العزيز، رئيس لجنة الاستدامة بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وسفيرة حملة كسوة، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني لا بد أن تبقى على رأس سلم الأولويات في الإعلام العربي لأن الشعب الفلسطيني جزءً لا يتجزأ من المجتمع العربي، واكدت ان القطاع يتواجد فيه مايقرب من ٥٠ الف سيدة حامل وإنه ا بصفتها مدير لجنة التنمية المستدامة لمؤسسة مصر للصحة وسفيرة لحملة كسوة تدعم المرأة الفلسطينية وبالاخص النساء الحوامل وتم الاتفاق مع السفير خلال زيارة قريبة لمعبر رفح لإدخال المساعدات الصحية موجه للسيدات الحوامل بجانب إنه ا قالت إنه تم التطرق مع السفير على زيارة قريبة لقطاع غزة لدعوة القوى الناعمة من الكتاب والصحفيين من أجل التعايش مع الوضع بشكل كامل وإمكانية طرحها في سيناريوهات تصلح لأعمال درامية..