ابراهيم سعيد لـ "حبر سري": امكانيات المنتخب تعرقل محمد صلاح وعشان الكرة توصل له تقعد 3 أيام"

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

 

أكد ابراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عدم مهاجمته لأداء النجم الدولي محمد صلاح مع المنتخب الوطني، موضحا أن تصريحه حول هذا الموضوع متعلق بالإمكانيات وأن القدرات ووسائل الدعم في المنتخب تختلف عن ليفربول.

تصريحات ابراهيم سعيد

وأشاد ابراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بأداء محمد صلاح في المنتخب قائلا: "أنا اكثر واحد مقتنع بمحمد صلاح وهو تخطانا كلنا وتواجد صلاح في المنتخب لوحده قوة وأنا بحب صلاح وهو عدانا قبل وبعد".

txt

خلف القضبان.. نيمار يؤازر الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

txt

بمهارة رائعة.. تاليسكا يضيع أول أهداف النصر أمام الهلال (فيديو)

وتابع: "اللي قبلنا واللي بعدينا مش هيعرفوا يوصلوا لمكانة محمد صلاح، وهو مش عارف يطلع المستوى بتاعه مع المنتخب لان اللي حوله مش هيساعده والامكانيات في المنتخب مش هتساعد ومحدودة لكن في ليفربول في ناس بتخدم عليه"، وسخر قائلا: "محمد صلاح عشان الكرة توصل له في منتخب مصر تقعد 3 أيام".

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بـ"رباعية نظيفة".. الزمالك يفوز على أكاديمية سوار ويتربع على عرش مجموعة الكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم 03-12-2023 في الكونفدرالية الأفريقية

انتهت.. بفوز تاريخي (4-0) | شاهد أهداف الزمالك أمام سوار الغيني يلا شوت | تويتر اليوم live zamalek

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال آسيا

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

مشاهدة الهلال تويتر اليوم.. بث مباشر (1-0) الهلال ونساجي مازندران اليوم دوري أبطال آسيا دون تقطيع جودة HD

بنتيجة (0:1) تويتر اليوم HD.. مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر رابط سريع في دوري أبطال آسيا