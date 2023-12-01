الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

ديربي السعودية Al Hilal vs Al Nasr اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، لا حديث لعشاق كرة القدم العربية سوى عن الديربي الأهم بين الهلال والنصر، والذي سيجتذب أنظار الملايين من محبي الساحرة المستديرة من حول العالم.

سيقود "العالمي" الأسطورة كريستيانو رونالدو، ورغم افتقاد "الزعيم" خدمات نجمه نيمار للإصابة، لكن كتيبته تمتلئ بالنجوم القادرين على مقارعة الدون ورفاقه.

ولعل الصراع المشتعل بين الفريقين على صدارة الدوري السعودي من شأنه أن يشعل المباراة بصورة إضافية، فالهلال يتصدر بفارق 4 نقاط فقط عن الوصيف النصر.

لم يُهزم الهلال هذا الموسم أبدًا في كل البطولات، أما النصر ففي آخر 20 مباراة فاز في 18 منها وتعادل في اثنتين فقط، لذا فالجميع يود معرفة من سيتمكن من قهر الآخر.

مباشر: نتيجة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقيقة 37: إصابة تيليس وخروجه ليدخل أيمن يحيى بدلا منه.

الدقيقة 30: لا جديد على صعيد النتيجة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.

الدقيقة 20: التعادل السلبي لا يزال مستمرا.

الدقيقة 10: سيطرة تامة من الهلال على مجريات اللقاء لكن دون تسجيل.

الدقيقة 3: ميتروفيتش كاد يسجل الهدف الأول لكن تسديدته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 1: دخان كثيف في الملعب بسبب الألعاب النارية.

الآن تبدأ مباراة الهلال والنصر وسط حضور جماهيري مكثف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلغادو، ميتروفيتش، مالكوم.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكسيس تيليس، علي لاجامي، إيمريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024

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يلا لايف مباراة النصر والهلال

تابع لايف الاسطورة مباراة الهلال والنصر عاد فريق خورخي جيسوس من فترة التوقف الدولي بفوز ساحق 9-0 على الحزم نهاية الأسبوع الماضي، وأتبع ذلك بفوزه الرابع على التوالي في دوري أبطال آسيا على نافباهور في منتصف الأسبوع.سالم الدوسري ومالكومهزا الشباك في الفوز 2-0 في تلك الليلة، وقد سجل الأخير أربعة أهداف في مباراتين بعد ثلاثية له ضد حازم الصمود خلال عطلة نهاية الأسبوع.لم يتلق الهلال أي هدف في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات ولم يخسر في آخر 21 مباراة، والتي يعود تاريخها إلى أغسطس عندما خسر أمام هذا الخصم في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال في الوقت الإضافي.بينما تمكن النصر من الخروج منتصرًا في تلك المواجهة في الكأس في وقت سابق من هذا العام، فقد تعرض للهزيمة على يد هذا الخصم في هذا الملعب الموسم الماضي وسيعلم أن هزيمة أخرى هنا قد تكون مكلفة للغاية في السباق على اللقب.

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تابع لايف تويتر النصر والهلال وكان كريستيانو رونالدو هو اللاعب المسؤول عن تسجيل الهدفين في تلك المباراة النهائية وقاد النصر إلى لقبه الأول في كأس العرب للأندية الأبطال، على الرغم من أن فريقه لعب جزءًا كبيرًا من المباراة بتسعة لاعبين.كما سجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات هدفين في الفوز 3-0 على الأخدود بعد فترة التوقف الدولي، وبذلك، سجل رقمًا قياسيًا آخر، حيث سجل هدفه رقم 527 في الدوري، وهو أكثر من أي لاعب آخر في تاريخه. تاريخ.وكانت هذه النتيجة بمثابة فوز العلمي الخامس على التوالي في الدوري والمباراة العاشرة دون هزيمة بعد خسارته أول مباراتين في الموسم أمام الاتفاق والتعاون في منتصف سبتمبر.كان فريق لويس كاسترو رائعًا أيضًا في الآونة الأخيرة، حيث حقق حاليًا تسع مباريات متتالية في المباريات خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى بينما سجل هدفين أو أكثر في كل من تلك الانتصارات، على الرغم من أنهم حافظوا على شباكهم نظيفة مرتين فقط. في ذلك الوقت.

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