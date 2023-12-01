إبراهيم سعيد لـ "حبر سري": زيزو أداءه "وحش" مع المنتخب والنجم يلعب في أي مكان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن سبب هجومه على أحمد زيزو لسوء أداءه مع المنتخب الوطني رغم كونه أحسن لاعب في الدوري المصري، مضيفا: "زيزو وحش مع المنتخب وهل نقعد محمد صلاح عشان في المنتخب عشان زيزو يظهر بشكل كويس".

وأكد إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجم يستطيع اللاعب في أي مكان ولا يقتصر دوره على مهمة أو مكان محدد في الملعب فقط، قائلا: "النجم يلعب في أي مكان ولما كان يطلب مني العب بلعب، وزيزو نجم في الدوري ولكن مشوفتش على المستوى الدولي كويس".

وتابع: "مكنتش أتوقع زيزو يلعب كده مع المنتخب وهو كلاعب مفيش أي اضافة مع المنتخب الوطني ومستواه وحش وأيضا حسين الشحات لم يضيف للمنتخب ولكن مخدش نفس فرصة زيزو من اللعب مع المنتخب".
 

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