حسن مصطفى ينتقد المثلوثي: يعاني من أخطاء على مستوى التمركز الدفاعي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


انتقد حسن مصطفى، لاعب الزمالك السابق، التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأبيض، ويرى بأنه يعاني من أخطاء في التمركزات الدفاعية.
وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حمزة المثلوثي يظهر بشكل مميز مع الزمالك بسبب تراجع مستوى كل اللاعبين من حوله في خط الدفاع".
وتابع: "تمركز المثلوثي الخاطئ هو ما يضع مهاجمي الخصوم في موقف انفراد بحارس مرمى الزمالك".
وأتم: " سرعة المثلوثي هي من تساعده على تصحيح تمركزاته الخاطئة، مثلما حدث في كرتي فيستون مايلي أمام بيراميدز، وغنام محمد أمام مودرن فيوتشر".

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