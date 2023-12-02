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عاجل.. جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان بداية من 1 ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة جهينة في منشور رسمي حصلت الفجر على نسخة منه زيادة أسعار منجاتها من الألبان بقيمة تراوحت بين 4 إلى 5 جنيهات.


وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن جهينة رفعت سعر حليب كامل الدسم ونصف الدسم وخالي الدسم وزن 1 كجم إلى42 جنيها بداية من 1 ديسمبر 2023 بدلا من 38 جنيها سابقا.


كما ارتفعت أسعار حليب 2/1 1 كجم كامل الدسم ومنزوع الدسم بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 60 جنيها بدلا من 55 جنيها سابقا.
قائمة أسعار ألبان وزبادي جهينة بداية من 1 ديسمبر 2023:

جهينة أسعار البان جهينة سعر عبوة لبن جهينة اسعار الالبان في السوق المحلي
Elfagr.org
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