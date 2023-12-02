عاجل.. جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان بداية من 1 ديسمبر

أعلنت شركة جهينة في منشور رسمي حصلت الفجر على نسخة منه زيادة أسعار منجاتها من الألبان بقيمة تراوحت بين 4 إلى 5 جنيهات.



وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن جهينة رفعت سعر حليب كامل الدسم ونصف الدسم وخالي الدسم وزن 1 كجم إلى42 جنيها بداية من 1 ديسمبر 2023 بدلا من 38 جنيها سابقا.



كما ارتفعت أسعار حليب 2/1 1 كجم كامل الدسم ومنزوع الدسم بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 60 جنيها بدلا من 55 جنيها سابقا.

قائمة أسعار ألبان وزبادي جهينة بداية من 1 ديسمبر 2023: