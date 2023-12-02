جدول مباريات اليوم السبت 2-12-2023 في الدوريات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية في كل مكان من معرفة حدول مباريات اليوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري والقنوات الناقلة لتلك المباريات. 

جدول مباريات اليوم السبت

وجاء جدول مباريات اليوم على النحو التالي: 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
 

مازيمبي x  صن داونز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

جوانينج جالاكسي x سيمبا – الساعة 3 عصرا 

نواذيبو x بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6     

يانج أفريكانز x الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

النجم الساحلي x بترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء 

أسيك ميموزا x الوداد – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

آرسنال x وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1         

برينتفورد x لوتون تاون – الساعة 5 مساء           

بيرنلي x شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء            

نوتينجهام فورست x إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

نيوكاسل يونايتد x مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1             

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موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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موعد مواجهة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
 

جيرونا x فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3        

أتلتيك بيلباو x رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

ريال مدريد x غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3          

أوساسونا x ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3      

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
 

جنوى  x إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                

لاتسيو x كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                  

ميلان  x فروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

بايرن ميونخ   x يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5             

لايبزيج x هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا            

بوروسيا مونشنجلادباخ x هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا          

بوخوم   x فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا                        

شتوتجارت x فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
 

لانس   x ليون – الساعة 6 مساء  على قناة beIN Sports HD 4                    

نانت x  نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4           

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الأخدود x الاتفاق – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD               

الفتح x الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD              

الرائد  x الوحدة – الساعة 8 مساء على قناة 2 SSC HD   

الشباب x التعاون – الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي 
 

ألانيا سبور x  قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا     

تشايكور ريزا سبور x إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا             

أضنة ديمرسبو x  سامسون سبور – الساعة 6 مساء           

بينديك سبور   x جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

 

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