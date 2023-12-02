مهرجان رياضي بشمال الجيزة يبايع الرئيس السيسي ويعلن الحشد أيام الانتخابات

نظمت قرى شمال الجيزة مهرجانًا رياضيًا واسعًا لتكريم المتميزين رياضيًا فى الألعاب الجماعية والفردية برعاية المستشار ياسر عرفة القيادى البارز بحزب مستقبل وطن أمين مساعد أمانة المتابعة المركزية بالحزب.. حيث تم تكريم أكثر ٨٠٠ رياضي ورياضيه بحضور الآلاف من أهالى قرى شمال الجيزة ومنحهم دروع وشهادات وميداليات وكؤوس تقدير نظرًا لتميزهم وتفوقهم الرياضي فى كافة الالعاب الرياضيه الفردية والجماعية.

و تم خلال المهرجان إعلان تأييد جميع الحضور لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مؤكدين معرفتهم الكاملة بالتحديات التى تواجه الدولة، معلنين الدعوة للحشد بكل قوة للنزول ايام الانتخابات فى قرى شمال الجيزة وتحديدًا قرى وردان واتريس وبني سلامة وكفرابوالحديد وابوغالب والحاجر والقطا والعزب والكفور التابعة لها.

شهد المهرجان حضور نخبة من الشخصيات العامة ولفيف من ممثلي بعض الاحزاب والعمل المدني ورؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب ومدربي الالعاب الرياضيه الفردية والجماعية وأهالى المكرمين وذويهم.