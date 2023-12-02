عاجل|جهينة تحقق أرباح 878 مليون جنيه.. ومستمرة في زيادة الأسعار

على الرغم من تحقيق شركة جهينة للصناعات الغذائية، أرباح قوية خلال أول 9 شهور من 2023 إلا أن ذلك لم يوقف الشركة عن اقرار زيادة جديدة في أسعارها خلال الربع الاخير.

“جهينة” التى جنيت مكاسب مهولة على منذ بداية العام وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 878.9 مليون جنيه بزيادة 85.9% عن نفس الفترة من العام الماضي لم تكتف بتلك المكاسب، بل واصلت زيادات الاسعار في الربع الاخير من العام الجاري، حيث اعلنت عن رفع أسعار كافة منتجاته خاصة العصائر والالبان والزبادي بنسب تراوحت بين 1 إلى 5 جنيه.

وجاء أهم الزيادات الجديدة التى اقرتها جهينة في اسعار منتجاتها بداية من الشهر الجاري، رفع اسعار 1 كجم من اللبن بكافةانواعه إلى 42 جنيها بدلا من 38 جنيها، وارتفع سعر عصير 235 ملي إلى 9 جنيهات للمستهلك، مقابل 8 جنيهات قبل الزيادة، وارتفع عصير جهينة 1 لتر إلى 25 جنيها للمستهلك، مقابل 22 جنيها في أغسطس الماضي.

وبذلك تكون رفعت "جهينة"، أسعار منتجاتها من مختلف الاصناف بداية من عام 2023 بنسبة تجاوزت 50%، ومع كل زيادة في الاسعار لا توضح جهينة ما الاسباب التى دفعتها لهذا الامر.

وتاتي الزيادة الجديدة في الوقت الذي تحقق فيه الشركة مكاسب مهولة وعلى الرغم من تقديم الحكومة الدعم اللازم لشركات الصناعات الغذائية لتوفير منتجاتها للمواطنين بالاسعار العادلة وأطلقها بالمشاركة معهم مبادرة لخفض الاسعار لمدة 6 اشهر حرصت خلالهاا على وتوفير الدولار للافراج الفوري عن مستلزمات الانتاج، واعفاء نحو 12 سلعة من الرسوم الجمركية.

وكانت جهينة حققت صافي أرباح خيالية ايضا خلال العام الماضي، حيث نمت بنسبة 21.2% على اساس سنوي، لتسجل 637.99 مليون جنيه، مقابل 526.38 مليون جنيه خلال عام 2021، وارتفعت إجمالي مبيعات الشركات خلال نفس العام 29%، خلال عام 2022، لتسجل 11.36 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال العام السابق له.