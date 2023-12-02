بث مباشر ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا {المارد الأحمر VS السواحيلى }

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

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يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر لمواجهة هامة أمام يانج أفريكانز التنزاني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته في المجموعة الرابعة.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت

بينما ضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، آليو ديانج، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.



ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

عقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز أمام نادي سموحة، وطالب كولر اللاعبين بضرورة استعادة مستواهم واللعب بقوة، والتفاني في الملعب، والالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية لضمان حصد النقاط الثلاث.

بث مباشر مباراة الاهلي ويانج أفريكانز تويتر

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

من ناحية أخرى، يسعى نادي يانج أفريكانز التنزاني إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والتفوق على بطل القارة، والمدير الفني للفريق يحث اللاعبين على الفوز على النادي الأهلي للحفاظ على فرص الفريق في التأهل لدور الثمانية.

تتجه الأنظار نحو هذه المواجهة المثيرة، حيث يجتمع الطموح والتحفيز من الطرفين، ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة في مسار كل فريق نحو بلوغ مراحل متقدمة في دوري أبطال إفريقيا، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الأحداث بفارغ الصبر لرؤية أداء الفريقين ومن سيخرج فائزًا في هذا الاختبار الكبير.

متي موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تستعد جماهير كرة القدم لمشاهدة مباراة نارية بين النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. تنطلق المواجهة المثيرة في السادسة مساءً على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام، حيث يتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق النقاط الثلاث في مشواره القاري.

بث مباشر مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت

ستكون عيون عشاق الساحرة المستديرة متجهة نحو هذا اللقاء الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين وطموحاتهم في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية. ملعب بين يامين مكابا سيكون الشاهد على التنافس الشديد والمهارات الكروية الرفيعة التي ستظهر في أرض الملعب.

يسعى الأهلي، بقيادة مدربه مارسيل كولر، إلى تحقيق الفوز وضمان استمراريته في الصدارة، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وتصحيح أي أخطاء محتملة من المباريات السابقة، الفريق يدرك أهمية الانتصار في مثل هذه المراحل لتحسين فرص التأهل للمراحل المتقدمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

يعيش عشاق النادي الأهلي لحظات حماسية مع انطلاق مباريات فريقهم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك عبر البث الحصري لقنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تأتي هذه الخطوة كجزء من شراكة استراتيجية بين الأهلي وشبكة "بي إن سبورتس"، حيث يتيح هذا التعاون لمحبي الفريق الأحمر متابعة جميع مبارياته في مرحلة المجموعات بأعلى جودة عبر قنوات البث الرياضي الرائدة في المنطقة.

تردد قناة beIN Sports 6:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

ما هي خطوات مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في أبطال إفريقيا 2024؟

تتيح قنوات "بي إن سبورتس" للمشاهدين فرصة متابعة التحليق الأهلاوي في ساحات المنافسة القارية، حيث يمكنهم مشاهدة كل تفاصيل المباريات وتألق اللاعبين على الشاشات الخاصة بهم، ويعد هذا الخيار البث الحصري فرصة رائعة لجماهير الأهلي لتكون على اطلاع دائم بأحدث الأخبار والأحداث في مسار الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه يتولى قيادة مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيقود مواجهة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023/2024. وفي إعلان رسمي، تم تحديد الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه لقيادة هذه المواجهة المهمة.

سيكون بوه مدعومًا بفريق تحكيم متميز يضم حمدين ديبا كمساعد أول، ويوسف محمد كمساعد ثانٍ، وموسى ديوا كحكم رابع. يأتي هذا الاختيار بمتابعة للأداء الرائع الذي قدمه بوه في سابقة تحكيم مباريات دوري أبطال إفريقيا.

يتسلط الضوء في المقال على خبرة الحكم بوه والفريق التحكيمي المرافق له، مع التأكيد على أدائهم السابق في مباريات هامة، بما في ذلك مباراة سابقة بين الأهلي والهلال السوداني. في تلك المواجهة، تمكن الأهلي من تحقيق فوز بثلاثة أهداف دون مقابل، مما يجعل الجماهير متحمسة لرؤية أداء الحكم في المباراة القادمة.

يتم تسليط الضوء على أهمية دور الحكم وفريق التحكيم في سير المباراة وضمان تقديم مستوى عالي من النزاهة والعدالة في الميدان.

مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

يقع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغاني.

1- الأهلي المصري 3 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 0 نقاط (-3 فارق أهداف)

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال افريقيا

افتتح النادي الأهلي مشواره في نسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا ببداية قوية ومثمرة، حيث تجاوز عقبة سانت جورج الإثيوبي بأداء رائع. حقق الأهلي انتصارًا متكاملًا في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز بالذهاب بثلاثية نظيفة، وكرر الأمر في مباراة الإياب برباعية دون رد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

تألق المارد الأحمر في الجولة الثانية من دور المجموعات عندما استضاف ميدياما الغاني على ملعب السلام، حيث حقق فوزًا مستحقًا بثلاثية نظيفة. يُظهر هذا الأداء القوي للفريق التحضير الجيد والتكتيك الفعّال تحت قيادة المدرب مارسيل كولر.

تعزز هذه الانتصارات المتتالية طموحات الأهلي في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، وتبعث برسالة إلى الخصوم بقوة الفريق واستعداده لتحقيق الإنجازات في المسابقة. يتفاءل عشاق الأهلي بمواصلة النجاحات والتقدم في المشوار الإفريقي، حيث يسعى الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة.

آخر مباراة للأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدور المجموعات

تألق فريق الأهلي في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز ساحق على منافسه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة. جرت المواجهة على أرض استاد السلام، حيث أبدع الأهلي في تحقيق الانتصار البارز وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

في المقابل، خيب يانج أفريكانز التنزاني آمال جماهيره بتجربة صعبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، حيث انتهت المواجهة بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 3/0. تلقى يانج أفريكانز خسارة في افتتاح مشواره في البطولة، مما يضعه في وضع تحدي يتطلب التعافي في المباريات القادمة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

تشكيل يانج أفريكانز لمواجهة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الاهلى، فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل فى دار السلام، بالجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.