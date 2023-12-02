الآن ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز اليوم بث مباشر بـدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز يلا شوت اليوم

منافسة الأهلي الأفريقية بين Young Africans - Al Ahly اليوم، تنشغل جماهير القلعة الحمراء حاليًا بالبحث عن طرق مشاهدة مباراة النادي الأهلي اليوم، والتي تجمعه ببطل تنزانيا، في إطار مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء المميز الذي قدمه الأهلي في الجولة الأولى بفوزه على ميدياما الغاني بنتيجة 3-0. تسعى الجماهير المصرية للحصول على معلومات حول مواعيد وقنوات البث لمتابعة هذه المواجهة المهمة.

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة يانج أفريكانز والأهلي، المقامة حاليًا على ملعب بنجامين مكابي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سيطر لاعبو يانج أفريكانز على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن تألق محمد الشناوي في أكثر من كرة حرمهم من تسجيل هدف التقدم.

فيما أهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة الـ 22، بعد تسديد الكرة فوق عارضة مرمى يانج أفريكانز.

وغادر المدافع جويس لوماليزا الملعب في الدقيقة الـ 35 بعد تعرضه للإصابة، فيما شارك بدلا منه زميله نيكسون كيباج.

مباراة الاهلي ضد يانج افريكانز بث مباشر يلا شوت

كانت قد أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات في البطولة بنسختها الحالية 2023 2024، ضمن المجموعىة الرابعة، والتي تضم كل من فريق شباب بلوزداد الجزائري، وفريق ميدياما الغاني، وفريق يانج أفريكانز الجنوب أفريقي.

تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 بتوقيت مصر.

لن يتم عرض مباراة الأهلي ويانج أفريكانز على أون سبورت كما يعتقد البعض، حيث لن تعلن القناة عن بثها لمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تحقيق فوزاً كبيراً في الجولة الأولى، أمام فريق ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد السلام.

بينما سقط فريق يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الأولى، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ستاد «5 يوليو» في الجزائر.

ويسعى النادي الأهلي لخطف الثلاث نقاط من عُقر دار فريق يانج أفريكانز، من أجل الوصول إلى النقطة السادسة والابتعاد مبكراً عن داومة الحسابات، والاقتراب من بطاقة التأهل والعبور إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

بث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الملعب الوطني مكايا» في دار السلام بدولة تنزانيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تقدم موقع بوابة الفجر، أحدث الأخبار والمعلومات حول مواعيد المباريات والبطولات الرياضية، ونحن هنا لنقدم لكم تفاصيل موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في إطار دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، بالإضافة إلى القنوات التي ستقوم بنقل هذه المباراة المثيرة بث مباشر.

فتحت نتائج المباريات الأخيرة أمام الأهلي فرصة ذهبية لتحقيق التفوق في موقع الصدارة بمجموعته بدوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وبعد هزيمة فريق شباب بلوزداد الجزائري أمس أمام ميدياما الغاني، تكون الأمور قد انقلبت لصالح الأهلي.

يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز اليوم، ويدرك اللاعبون والجهاز الفني حجم الفرصة التي تتاح لهم لتحقيق الانفراد بالصدارة، وبعد فوزهم في الجولة الأولى وتساوي الفرق برصيد 3 نقاط لكل من الأهلي، شباب بلوزداد، وميدياما، يحمل الأهلي الآن مسؤولية الاستفادة من خسارة خصمهم

مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز يلا شوت

ما هو موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

يتطلع عشاق النادي الأهلي بفارغ الصبر إلى مباراتهم القادمة في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق يانج أفريكانز الذي يعتبر بطلًا لتنزانيا، وتأتي هذه المباراة ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات للموسم 2023/2024، حيث يحتضن ملعب بين يامين مكابا أحداث هذا اللقاء الهام.

ستكون مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم حاسمة لمستقبل الفريقين في المسابقة، خاصةً بعد فوز الأهلي في الجولة الأولى وتعادل فرق المجموعة الأخرى. يحمل الفوز أو التعادل فرصًا ممتازة للأهلي لتصدر المجموعة الرابعة، وبتوقيت القاهرة، ستبدأ المباراة في السادسة مساءً، في توقيت يناسب متابعي الأحداث الرياضية في جميع أنحاء المنطقة.

يأتي هذا في سياق المتابعة الحثيثة من قبل الجماهير للتعرف على مواعيد وقنوات البث المباشر لهذه المباراة المثيرة، حيث يسعى الأهلي للتفوق وتحقيق النقاط الثلاث للسيطرة على صدارة المجموعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا ؟

تتوقف أعين محبي الكرة على قنوات beIN Sports القطرية، التي حصلت مسبقًا على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023/2024. ومن بين هذه المباريات المهمة تأتي مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز اليوم، والتي سيكون بإمكان مشجعي الفريق الاحمر متابعتها عبر تردد قناة beIN Sports 6.

تقدم قنوات beIN Sports خدمة البث المباشر لجماهير بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، ولكن يتوجب الاشتراك في باقتها المشفرة للوصول إلى المحتوى المتميز الذي تقدمه. في هذا المقال، سنقدم تفاصيل حول تردد قناة beIN Sports 6 لضمان سهولة متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز المرتقبة في إطار دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة بين سبورت beIN Sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

ترتيب الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي المصري 3 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 0 نقاط (-3 فارق أهداف)

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

حكم مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تشكيل طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وسيكون الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه هو الشخص الذي سيتولى إدارة المباراة الهامة، وسيكون مساعدًا أولًا حمدين ديبا، مساعدًا ثانيًا يوسف محمد، وحكمًا رابعًا موسى ديوا.

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تجلب هذه الأخبار ذكريات المباريات السابقة التي أديت بإشراف عبد العزيز بوه، حيث أديرت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في النسخة السابقة من دوري الأبطال تحت إدارته، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

معلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال

أسندت مجموعة قنوات بين سبورتس، مهمة التعليق على أحداث مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، إلى المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

الأهلي الأعلي قيمة تسويقية قبل مواجهة يانج أفريكانز

تُلقي الأضواء على النادي الأهلي المصري، حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا، مع بداية مشواره في الموسم الحالي. تصدر الأهلي ليس فقط قائمة الأندية من حيث الإنجازات، بل أيضًا في قائمة القيم التسويقية، حيث تصل قيمته التسويقية إلى 30.45 مليون يورو.

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في المقابل، يتحدى نادي يانج أفريكانز التنزاني هذا التفوق بقيمة تسويقية تقدر بنحو 1.40 مليون يورو. يشهد هذا التباين في القيم التسويقية الفارق الكبير بين الأندية، ولكن ما يضع الأهلي في موقف متفوق هو تاريخه الرياضي الرائع وسجله الحافل بالإنجازات.

تتحدث هذه المقالة عن التحديات التي تواجه الأهلي في مسعاه للدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وكيف يستعد الفريق لتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه. كما تُلقي الضوء على الأهمية الكبيرة للقنوات "بي إن سبورتس" كوسيلة لمتابعة جميع لحظات الأهلي في هذه المسابقة الرياضية المثيرة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز

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تشكيل يانج أفريكانز لمواجهة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الاهلى، فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل فى دار السلام، بالجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.