يلا شوت مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف

يلا شوت مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف

يلا شوت مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف، يتجه الأنظار نحو ملعب بين يامين مكابا بدار السلام، حيث يستعد النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في مجموعته التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

موعد المباراة المنتظرة هو السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون الأهلي في حالة تحفيز بعد الانطلاقة القوية في دور المجموعات، حيث فاز على سانت جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا، ثم تألق بفوز ساحق على ميدياما الغاني.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز مساء اليوم في الملعب الوطني مكابا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط، على أن تكون المباراة مُذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا



الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام دون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.



الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.