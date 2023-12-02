الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم الشوط الثاني بدون تقطيــع في دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

لقاء الأهلي الأفريقي Young Africans - Al Ahly اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وتستمر رحلة النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لمواجهة يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات. المباراة المرتقبة ستُقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

الأهلي 0 – 0 يانج أفريكانز.. نشاط للأحمر وهدف ضائع من الشحات

انتهي الشوط الأول من الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي فى أكثر من مرة، خاصة فى الدقيقة العاشرة، بعدما سدد لاعب يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أهل لأصحاب الأرض.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي فى الدقيقة 18 من صناعة محمود كهربا، بعدما وصلته كرة رائعة فى منطقة جزاء بطل تنزانيا ولكن سددها بطريقة سيئة أعلى العارضة.

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

محمد عبد المنعم.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

أنتوني موديست.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

محمد الضاوي كريستو.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

محمود متولي.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

أحمد عبد القادر.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

مصطفى مخلوف.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

محمد زعلوك.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

أكرم توفيق.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

كريم نيدفيد.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

معتز محمد.. يغيب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز لوجهة نظر فنية.

يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة حاليًا بثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على ميدياما الغاني. بينما يسعى يانج افريكانز إلى تعويض خسارته الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري وحصد أول نقاط له في المسابقة.

سيكون لدى الأهلي فرصة لتعزيز صدارته في المجموعة والمضي قدمًا نحو التأهل، ومن المتوقع أن تكون المباراة محط أنظار عشاق الكرة الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يواجه النادي الأهلي اليوم تحديًا مهمًا في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات. ستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports HD 6 لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11054 (v) معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ ⅔ الجودة HD

القمر الصناعي سهيل سات تردد القناة 11585 (v) معدل الترميز ⅔ تصحيح الخطأ 27500 الجودة HD

استقر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تشكيلة الفريق التي ستخوض هذه المواجهة المهمة. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المجموعة والمحافظة على التفوق في سباق التأهل. سيكون للجماهير الفرصة لمتابعة أداء الفريق واستعراض تشكيلته على قناة beIN Sports.

تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. خط الهجوم كريم فؤاد، حسين الشحات، كهربا.

تشكيل يانج أفريكانز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى ميتاشا مناتا خط الدفاع لوماليزا موتامبالا - إبراهيم حمد - ديكسون جوب - كواسي أتوهولا خط الوسط المدافع خالدو أوشو - موداثيري يحيى خط الوسط المهاجم نزينجيلي مبيا - ستيفان عزيز كي - بيودوه زوزوا قلب الهجوم كينيدي موسوندا

الأهلي يتصدر المجموعة ويستعد لمواجهة يانج أفريكانز

يواصل النادي الأهلي تقديم أداء قويًا في دوري أبطال إفريقيا ويستعد لمواجهة يانج أفريكانز اليوم. بعد فوزه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بثلاث نقاط.

الاهلي بث مباشر أمام يانج أفريكانز

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

فريق يانج أفريكانز يسعى لتحقيق أول فوز له بعد الهزيمة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري، والتي تركته دون نقاط حتى الآن في المجموعة.

سيكون للأهلي تحديًا هامًا في الحفاظ على صدارته في المجموعة، ويبدو الفريق جاهزًا لمواصلة مسيرته القوية في البطولة القارية. يتنافس الأهلي مع فرق شباب بلوزداد وميدياما على التفوق في ترتيب المجموعة وتحقيق التأهل للدور التالي.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويعمل الأهلي على تحقيق الفوز لتعزيز سجله الإيجابي أمام يانج أفريكانز.

تألق الأهلي في المواجهات السابقة مع يانج أفريكانز، حيث حقق الفوز في معظم المباريات. يأمل الفريق في مواصلة هذا التفوق وتحقيق الانتصار لتعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

تاريخ المواجهات بين الأهلي ويانج أفريكانز يعكس سيطرة الفريق المصري، حيث فاز في العديد من المواجهات وحقق تقدمًا في مواجهات حاسمة خلال تلك السنوات.

تاريخ المواجهات بين الأهلي ويانج أفريكانز يمثل مزيجًا من الإثارة والتنافس، والفريق المصري يسعى إلى استمرارية أدائه القوي وتحقيق الفوز للمحافظة على مكانته في صدارة المجموعة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز