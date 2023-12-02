كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

يلا شوت الجديد..كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع

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كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يلا شوت الجديد..كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز في الملعب الوطني مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتجه الأنظار نحو ملعب بين يامين مكابا بدار السلام، حيث يستعد النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في مجموعته التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

موعد المباراة المنتظرة هو السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون الأهلي في حالة تحفيز بعد الانطلاقة القوية في دور المجموعات، حيث فاز على سانت جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا، ثم تألق بفوز ساحق على ميدياما الغاني.

يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد مثالي، ويسعى لتحقيق الانتصارات المتتالية للمضي قدمًا نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

الفريق الأحمر يفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات، إذ يغيب كل من كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن، إلى جانب غيابات ماسون ماونت وجوني إيفانز، مما يضيف تحديات إضافية للمدرب كولر لتجاوزها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

من المقرر أن تذاع مواجهة المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا عبر قناة “بي إن سبورت” القطرية كونها الناقل الحصري للبطولة القارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.
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